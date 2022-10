Shows de Mari Fernandez e Zé Vaqueiro são transferidos para a Arena da Amazônia

Manaus (AM)- A comemoração dos 22 anos da Fábrica de Eventos será no dia 14 de novembro mas, agora, em novo local. A empresa atendeu ao pedido dos clientes e transferiu a festa para a Arena da Amazônia.

O anúncio da mudança do local foi feito por Mari Fernandez nas redes sociais. Ela, que é uma das artistas mais requisitadas pelo público manauara, ainda revelou uma super novidade.

“Como vocês sabem, dia 14 de novembro vou estar aí junto com o meu amigo Zé Vaqueiro. Vi que vocês estavam pedindo para a gente mudar o local do evento para a Arena da Amazônia e o pedido de vocês é uma ordem. E eu tenho uma surpresa: decidi que vou fazer o ‘Mari sem fim’ aí em Manaus. Se preparem que vai ser daquele jeito, sem hora para acabar”, anunciou a artista.

O projeto de Mari Fernandez tem rodado o país e arrastado uma multidão por onde passa. Como o nome diz, o intuito é fazer a festa sem hora para acabar, onde a cantora cearense, literalmente, testa os limites do público.

Em Fortaleza e Aracaju, por exemplo, Mari Fernandez fez mais de cinco horas de show, com um repertório bem diversificado.

Dona de hits como “Intuição”, “Comunicação Falhou”, “Não, Não Vou”, a cantora de 21 anos de idade é um dos maiores nomes da música brasileira no momento.

Open Bar

A festa vai contar com quatro setores para o público. No entanto, apenas o Camarote Stage vai oferecer o serviço de Open Bar.

O site ou aplicativo BaladApp está disponível para que o público possa comprar e/ou consultar valores dos ingressos – que são atualizados conforme os lotes viram.

Para comprar de forma presencial, o cliente deve se dirigir a uma central Oba Ingressos, localizadas ou no Manauara Shopping ou no Millenium Shopping.

Espaço para PcDs

Em todos os eventos assinados pela Fábrica, a empresa cumpre a cota determinada por lei estadual, garantindo acesso ao lazer e entretenimento às pessoas com deficiência do Amazonas.

Para participar das festas promovidas pelas Fábrica de Eventos, uma pessoa com deficiência deve se dirigir às Centrais Oba Ingressos (localizadas nos shoppings Manauara ou Millenium) e preencher um requerimento fazendo a solicitação do ingresso.

Além disso, o cliente com deficiência pode fazer a solicitação pelo site BaladApp ou ir – no dia da festa – ao local do evento com a carteira de identificação de PcD.

