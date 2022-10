Corpo de homem é encontrado enrolado em lona preta no Centro de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado por populares, nas primeiras horas da manhã deste sábado (29). O cadáver estava ao lado de um ponto de coleta de lixo, no beco Brasil, com acesso pela rua Ramos Ferreira, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do sargento PM, Orestes Ribeiro, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe policial foi acionada por volta das 7h15 pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), informando o encontro de cadáver no local.

“Fomos acionados com a informação de que moradores o encontraram corpo no local. A viatura se deslocou para cá e constatou o cadáver. Ele estava com a parte do corpo descoberta, enrolado nessa lona. Foi isolado a área e acionada as autoridades que irão fazer os procedimentos de atestar o óbito dele, fazer a perícia e ficar a cargo da Polícia Civil”, disse a autoridade.

Cadáver estava parcialmente encoberto Foto: Luana Lima Corpo foi encontrado no beco Brasil Foto: Luana Lima

A polícia isolou a área em que o corpo ficou jogado. A perícia criminal esteve no local e constatou que a vítima foi morta por asfixia mecânica. Além disso, o homem trajava uma bermuda preta, tinha tatuagens de diamante e escrita com o nome “Wesley”.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia, e ficar à disposição para reconhecimento de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

