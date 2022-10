Corpo de homem é encontrado em área de mata no Tarumã

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado que aparenta ter entre 35 e 40 anos foi encontrado no final da tarde desta terça-feira (25), em uma área de mata situada na rua Frederico Baird, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O corpo tinha sinais de tortura.

De acordo com informações de policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), trabalhadores de uma obra passaram pela localidade e sentiram um forte odor vindo da área de mata. Eles entraram no local e acabaram se deparando com o corpo do homem que vestia camisa listrada e bermuda jeans.

Imediatamente os policiais militares foram acionados para isolarem a área. A vítima estava com as mãos amarradas, caracterizando sinais de tortura.

Apenas a perícia criminal poderá definir a causa da morte da vítima. Após o procedimento, o corpo será removido por equipes do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a motivação do crime segue desconhecida.

Familiares da vítima devem comparecer ao IML para realizarem o reconhecimento oficial do corpo, já que não foi encontrado nenhum tipo de documento com ele.

Câmeras de segurança de condomínios situados nas proximidades do local devem auxiliar nas investigações.

