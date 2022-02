Wilson Lima entrega capacetes e coletes para mototaxistas de Manaus

Governador também lançou edital do concurso público do Detran-AM, com 183 vagas

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima iniciou, nesta sexta-feira (25), a entrega de 2,5 mil kits de segurança do projeto “Motociclista Legal”, compostos por capacete e colete destinados aos mototaxistas de Manaus.

No Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na Cidade Nova, zona norte, o governador também entregou os primeiros cheques do programa Mais Crédito Amazonas para os mototaxistas beneficiados pelo empréstimo, no valor de até R$ 5 mil.

“Hoje estamos entregando capacetes, coletes e liberando R$ 20 milhões através da Afeam para financiamento. O mototaxista consegue um empréstimo de até R$ 5 mil, com juros baixos, e não precisa de avalista. Essa é uma categoria pela qual eu tenho um respeito muito grande, a gente tem avançado dando curso de capacitação, qualificação, e agora a gente caminha para construir a sede do sindicato (dos mototaxistas)”, destacou Wilson Lima.

Atuando como mototaxista há mais de 20 anos, Idoriel Carvalho foi um dos contemplados com capacete e colete novos.

“É um marco na história do mototaxista esse projeto. Hoje, para comprar um kit desses, é preciso gastar em torno de R$ 1 mil. Passamos por esse momento difícil de pandemia, e nosso equipamento hoje já se encontra sucateado, então está chegando na hora certa”, afirmou.

‘Motociclista Legal’

Nesta primeira etapa, estão sendo entregues mil unidades de capacetes e coletes de segurança. Na segunda etapa, com data a ser anunciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), vão ser entregues os outros 1,5 mil kits.

No evento, os mototaxistas também puderam se inscrever gratuitamente nos cursos de atualização ou de especialização pelo projeto “Motociclista Legal”.

“A classe estava esquecida, marginalizada, há muito tempo não tinha um olhar cuidadoso, sequer um olhar para a categoria. Não é apenas um projeto social, mas sobretudo um projeto de segurança viária, na medida que a gente leva capacitação, leva conhecimento”, observou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

O Detran-AM também montou um posto exclusivo para os mototaxistas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida regularizarem a situação.

Foram disponibilizados serviços como emissão da taxa para pagamento do serviço, captura da foto e da biometria, além de encaminhamento à clínica médica para os exames.

O projeto “Motociclista Legal” faz parte do programa Detran Cidadão, que é uma iniciativa do Governo do Amazonas para capacitar os mototaxistas e motofretistas do estado com o curso de capacitação e atualização totalmente gratuitos.

Concurso público

O governador anunciou o edital do concurso do Detran-AM, com 183 vagas para cargos de nível médio e superior.

O edital está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame.

Estão sendo abertas 183 vagas para 28 cidades do Amazonas, incluindo Manaus. Os salários variam de R$ 2.300,00 (nível médio) a R$ 5.500,00 (nível superior).

Este é o segundo concurso público da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os aprovados não foram convocados.

*Com informações da assessoria

