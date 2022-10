Prefeitura de Manaus oferta 80 vagas para cursos de Operador de Caixa e Atendimento ao Cliente

Os cursos são presenciais, realizados no posto do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), oferta, nesta segunda-feira (31), 80 vagas para cursos de Operador de Caixa e Atendimento ao Cliente. A programação faz parte do projeto “Sine Qualifica”, que busca qualificar a população em busca do primeiro emprego e reinserção no mercado de trabalho. A inscrição é feita de forma on-line, pelo link https://forms.gle/idiqdo3nrqfJLa7Z6.

Os cursos são presenciais, realizados no posto do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul. Segundo o diretor do Sine, Fábio Araújo, a qualificação acontece de forma estratégica, para atender a demanda do mercado de trabalho, com profissionais mais qualificados.

“A gestão do prefeito David Almeida está lançando o projeto ‘Sine Qualifica’, cujo objetivo é capacitar pessoas, para que estejam aptas para concorrer às vagas que estão sendo ofertadas no espaço do Sine. Nesse momento, vamos oferecer cursos para a área do comércio, pois no final de ano a demanda de contratação aumenta muito” , destacou Araújo.

Os cursos têm duração de cinco dias. Ao final do cronograma, os participantes irão participar da pré-seleção de vagas do Sine Manaus, a fim de preencher as oportunidades disponíveis.

