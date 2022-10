Sesc AM abre vagas para cursos de música e dança

Manaus (AM)- A Escola de Artes do Sesc Amazonas está com matrículas abertas para as aulas de Violão, Ukulelê, Balé e Dança de Salão. As mensalidades variam entre R$ 55,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$ 120,00 para o público geral.

Todas as aulas serão ministradas na unidade do Sesc Balneário, localizado na Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada.

Para efetuar a matrícula, basta se dirigir à Central de Relacionamento do Sesc Amazonas no Balneário ou no Sesc Centro, localizado na Rua Henrique Martins, n.427. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h30, e aos sábados, das 09h às 12h.

Confira abaixo os dias, horários e valores dos cursos da Escola de Artes Sesc AM:

Dança de Salão

Professora: Glaucia Sales

Turma 1

Público: 18 anos ou mais

Dia e Hora: Terça e Quinta (18h às 20h)

Mensalidade: R$ 70,00 (Trabalhador do Comércio e dependentes)

ou R$ 120,00 (para o público em geral)

Ukulelê

Professor: Benjamim Prestes

Turma 1

Público: 10 a 14 anos

Dia e Hora: Aos sábados (10h às 12h)

Turma 2

Público: 15 anos ou mais

Dia e Hora: Quinta-feira (18h às 20h)

Mensalidade: R$ 55,00 (Trabalhador do Comércio e dependentes)

ou R$ 115,00 (para o público em geral)

Violão

Professor: Benjamim Prestes

Turma 1

Público: 10 a 14 anos

Dia e Hora: Aos sábados (8h às 10h)

Turma 2

Público: 15 anos ou mais

Dia e Hora: Sexta-feira (18h às 20h)

Mensalidade: R$ 55,00 (Trabalhador do Comércio e dependentes)

ou R$ 115,00 (para o público em geral)

Balé

Professora: Daiane Neves

Turma 1

Público: 03 a 05 anos

Dia e Hora: Terça e Quinta (8h às 9h)

Turma 2

Público: 03 a 05 anos

Dia e Hora: Terça e Quinta (14h às 15h)

Turma 3

Público: 03 a 05 anos

Dia e Hora: Terça e Quinta (15h às 16h)

Turma 4

Público: 06 a 13 anos

Dia e Hora: Aos sábados (8h às 10h)

Turma 5

Público: 06 a 13 anos

Dia e Hora: Aos sábados (10h às 12h)

Mensalidade: R$ 55,00 (Trabalhador do Comércio e dependentes)

ou R$ 115,00 (para o público em geral)

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

