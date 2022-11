Palmeiras terá duas chances de conquistar o título do Brasileirão nesta quarta (2)

São Paulo (SP) – O Palmeiras terá dupla chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (2). Se vencer o Fortaleza, às 20h30 (horário de Manaus), no Allianz Parque, o Verdão assegura o título com quatro rodadas de antecedência. Porém, se o Internacional não vencer o América-MG, em Belo Horizonte, em partida que inicia às 15h, o time de Abel Ferreira já entra em campo como campeão à noite.

Neste momento, o Alviverde soma 74 pontos, dez a mais do que o Inter, vice-líder e único que ainda briga pelo título. Com 12 pontos a disputar, o Colorado pode chegar a no máximo 76. Ou seja, caso o Palmeiras vença o Fortaleza, atingirá 77 e não poderá mais ser alcançado, mesmo se os gaúchos vencerem.

O Internacional será obrigado a sair vencedor do duelo contra o Coelho se quiser seguir vivo na disputa pela taça do Brasileirão, já que qualquer outro resultado dará o campeonato para o Palmeiras.

Caso os gaúchos percam o jogo, chegariam a no máximo 73 pontos nas próximas três rodadas; se empatarem, chegariam a 74, ou seja, até igualaria o Verdão, mas perderia nos critérios de desempate que, nessa situação, seria o número de vitórias. O time de Abel já tem 21, enquanto a equipe de Mano Menezes teria, no máximo, 20.

A conquista do Brasileirão significará o 11º título do Palmeiras no campeonato (recordista da competição), sendo o terceiro na era dos pontos corridos. Se pegarmos todos os títulos nacionais, incluindo Copa do Brasil e Copa dos Campeões, será o 16º título desse tipo, reafirmando sua condição de Maior Campeão do Brasil.

*Com informação de Lance

