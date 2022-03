Inscrições para Festival de Calouros do Sesc AM encerram 10 de março

Manaus (AM)- As inscrições para o 42o Festival de Calouros do Sesc Amazonas encerram no próximo dia 10 de março. Os três primeiros colocados receberão os prêmios de R$ 1.500,00, R$ 1.200,00 e R$ 1.000,00, para os ganhadores do primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio deste formulário: https://bit.ly/FestivalDeCalouros .

Para concorrer, o candidato deverá preparar um vídeo, de no máximo 3 minutos, e enviar pelo formulário de inscrição ou em anexo para o e-mail cultura.sesc@sesc-am.com.br .

O vídeo será analisado pela banca de júri na primeira fase eliminatória do festival. Podem participar do festival, comerciários e seus dependentes e público em geral com idade igual ou superior a 18 anos.

Diante da pandemia, o Sesc AM tem adotado, desde 2020, o formato híbrido para a apresentação dos candidatos, preservando a saúde de todos os envolvidos na realização do evento.

A edição deste ano traz duas novidades. “Neste ano, diferentemente das edições anteriores, não haverá veto para músicas de cunho religioso. Então o candidato poderá fazer a livre escolha da canção que mais se identifica e se sente preparado para apresentar. Outra novidade é que a partir do mês de maio terá uma versão do festival exclusiva para crianças de 7 a 13 anos, será o Calouros Curumim”, adiantou o Gerente de Programas Educacionais e Culturais do Sesc AM, Cesar Marinho.

Eliminatórias

Serão classificados na audição interna os 24 melhores candidatos. Na sequência esses calouros serão convocados para a audição presencial com banca de júri, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de março no Sesc Balneário. Nesta fase, serão classificados apenas 12 candidatos.

Os escolhidos irão gravar uma apresentação musical no estúdio do Programa Cultura e o vídeo ficará disponível nas redes sociais do Sesc AM para votação popular. Os 6 calouros mais bem pontuados nas fases virtuais serão classificados para a Grande Final que será realizada, de forma presencial, no dia 29 de abril.

Festival de Calouros

O projeto foi criado pelo saudoso Zezinho Corrêa, em 1980, com o objetivo de contribuir com a descoberta de novos intérpretes e revelação de talentos na área musical de todo o Estado do Amazonas. Dentre os talentos revelados pelo festival estão: Arlindo Junior, Serginho Queiroz, Liz Araújo, Salomão Rossy, Nely Miranda, Cris Silva, Eduardo Branco, Karine Aguiar, Carol Martins, Magda Loiana, Nicolas Jr e Henrique Cardoso.

