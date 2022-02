Jovens de Manaus produzem “Jornalzine do Monte” com realidade de comunidade

Manaus (AM) – Acontece nesta sexta-feira (25), a última oficina do projeto “MURAL – Jornalzine do Monte”, idealizado pelos professores Rojefferson Moraes, Valéria Vasconcelos, Robson Duarte e Tayane Silva.

Desta vez, o responsável por conduzir a oficina de “Produção de Fanzine” a 30 crianças e adolescentes da comunidade Monte das Oliveiras será o escritor Aiub Serrão.

A atividade é realizada no Coletivo Comunitário Soul do Monte, localizado na Rua Jaquetiba, 73, Monte das Oliveiras

Durante o mês de fevereiro, foram realizadas outras quatro oficinas com os temas: Gêneros Textuais, Produção Textual, Escrita Criativa, Conhecendo o Fanzine.

O projeto segue para a segunda etapa de atividades, que concentra na entrevista dos moradores mais antigos e produção de um jornalzine com lançamento previsto para o dia 31 de março.

O material será distribuído nas escolas onde estudam as crianças e adolescentes que participaram das oficinas.

Segundo o professor Rojefferson Moraes, o projeto tem como principal objetivo estimular o sentimento de pertencimento, além de oportunizar a experiência no processo de pesquisa.

“As oficinas têm sido uma ótima oportunidade para visualizarmos habilidades e competências dessas crianças e assim pensarmos de que modo podemos aproveitar a potencialidade dessas crianças em outras atividades. Além disso, chama a atenção a maneira como as 30 crianças e adolescentes participantes têm se mostrado empolgadas com as atividades das oficinas.”

Concepção

Criado durante as atividades do curso “Se Esse Patrimônio Fosse Meu – Educação Patrimonial e Pertencimento”, executado pela Agência de Iniciativas Cidadãs de Minas Gerais, em parceria com o Coletivo Comunitário Soul do Monte, o Projeto “Mural – Jornalzine do Monte” foi contemplado pelo edital “Manaus Faz Cultura”, promovido pelo Concultura por meio da Manauscult, com apoio da Prefeitura de Manaus, e surgiu da necessidade de retirar crianças e adolescentes do ócio e envolvê-los no processo de resgate dos quase trinta anos de história do bairro Monte das Oliveiras através do registro de relatos dos moradores mais antigos da comunidade.

*Com informações da assessoria

