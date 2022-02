Grupo musical do AM “Angels ‘B” lança clipe “Falso Amor”

LouiX, Sam Kelwen e Livia Celine que formam o grupo musical Angels ‘B, lançam no primeiro dia de março, em todas as plataformas digitais o single “Falso Amor”.

O novo single conta com um clipe cheio de conceito, figurinos, coreografia, cenário que traz em sua narrativa o levantar de pessoas depois da desilusão do amor.

O clipe com direção de Elizeu Melo, figurinos de Miro Messa e direção de fotografia de Scarter DM, levou 08 meses para ser produzido mas promete servir muito.

Sobre a banda

Cantores e compositores autorais, naturais de Manaus (AM) iniciaram a carreira em fevereiro de 2019 com o lançamento de seu lead single “Sacanagem” e ganharam notoriedade com a segunda música de trabalho “Som do Norte” após viralizar no TikTok, a hashtag #SomdoNorte já conta com mais de 5 milhões de views no App.

O grupo tem uma discografia formada por um EP intitulado “AUGE” que conta com mais de 14 mil plays apenas no Spotify.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

