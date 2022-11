Ex de Jojo Todynho se exalta com polêmicas após separação: “Se gostam tanto, morem com ela”

Militar não gostou nada das declarações de Liziane Gutierrez, com quem ficou depois da separação, e de MC Mirella, amiga de sua ex: "As pessoas são tão sujas, tão nojentas"

Ao ser criticado por ter ficado com Liziane Gutierrez logo após o fim do casamento com Jojo Todyngo, o ex-marido da cantora, Lucas Souza, publicou uma série de vídeos em suas redes sociais nesta sexta-feira (5). A funkeira MC Mirella, amiga de jogo, chegou a chamá-lo de “burro”.

“Fala, meus lindos, vou me pronunciar pela última vez aqui. Tem muita gente se metendo numa história que não tem nada a ver, que não tem relacionamentos que são exemplos e estão falando merda na internet”, começou Lucas, que avisou ainda que não tem assessor de imprensa.

O militar mandou um recado para Mirella e também para Liziane, que disse em um podcast que transou com Lucas e ainda deu uma nota 7 para ele. “Se essa mulher que eu não conheço, que nunca nem vi, que nem sigo no Instagram, tá falando isso, bota prova aí, quer biscoito, é ex de ex falando. Essa terceira pessoa, aí, inventando história em podcast, mas nem vou citar mais o nome. As pessoas são tão sujas, tão nojentas. Tô de saco cheio já, com vontade de voltar pra minha vida militar, ficar quietinho lá”, declarou

Lucas falou que ninguém sabia o que se passava no relacionamento com Jojo, apenas os dois. “Não fiquem inventando história, eu já expliquei, rolou uma situação decorrente de outra, relacionamento desgastou, Jojo terminou comigo e eu segui minha vida”, afirmou.

O militar ainda comentou sobre a ex. “Se vocês gostam tanto dela, sigam ela lá. Ela é uma pessoa maravilhosa, carismática, com certeza, mas convivam com ela. Vão lá, morem com ela, tenham as experiências que eu tive. Se eu tô cancelado, tô nem aí. Bola pra frente. Mas não fica inventando história aí, povo chato, povo que fica dando hater, quer biscoito, nem conheço esse povo, nem assessor eu tenho, que inferno, que povo maluco, que povo doido… Vocês não sabem o que acontece em um relacionamento a dois. Quando meu relacionamento acabou eu tava solteiro”, completou.

