Evento ‘Diálogos Amazônicos’ vai contar com participação da Abraciclo

Manaus (AM) – O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) Marcos Fermanian, é um dos convidados do projeto Diálogos Amazônicos, que será realizado nesta segunda-feira (7 de novembro).

O tema desta edição será “Como promover o desenvolvimento da Amazônia” e discutirá o que as empresas do PIM (Polo Industrial de Manaus) estão fazendo para diversificar a atividade econômica na região e promover a bioeconomia, mantendo a floresta em pé.

“O polo de Duas Rodas tem papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. As associadas da Abraciclo operam com avançados processos tecnológicos e fabricam produtos de alto valor agregado. Com isso, ajudamos a gerar riqueza, mas sem agredir o ambiente”, afirma Fermanian.

Além do presidente da Abraciclo, a webinar contará com as participações de Jorge Nascimento Junior, presidente da Eletros (Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos) e de Daniel Vargas, professor na FGV EESP (Fundação Getúlio Vargas – Escola de Economia de São Paulo), coordenador do Observatório da Bioeconomia da FGV e de Pesquisas do GVAgro.

O evento online será transmitido, a partir das 19 horas (horário de Brasília), no canal do YouTube da FGV e terá moderação de Márcio Holland, professor na FGV EESP, coordenador da pós-graduação em Finanças e Economia (Master) e colunista do Broadcast/Agência.

Para obter mais informações e se inscrever, acesse o link: https://evento.fgv.br/dialogosamazonicos_0711/

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Com 46 anos de história e contando com 14 associadas, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (abraciclo), representa os fabricantes de veículos de duas rodas no país, tendo como principal missão o desenvolvimento e fomento do setor por meio de ações baseadas em três pilares: Política Industrial, Segurança Viária e Técnico.

A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as sete maiores do mundo.

No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais.

No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram cerca de 15 mil empregos diretos em Manaus/AM.

MOTOCICLETAS* BICICLETAS* Frota nacional: acima de 30 milhões

de unidades Frota nacional: mais de 70 milhões

de unidades Produção anual: 1,2 milhão de unidades Produção anual: 2,5 milhõesunidades ** 6º maior produtor mundial 4º maior produtor mundial

(*) Dados até fevereiro de 2022.

(**) Estimativa de produção em todo o território nacional, excluídas as bicicletas infantis.

