Famílias

Ferramenta online permite simular parcelas, descontos e uso do FGTS no programa Novo Desenrola Brasil – Famílias.

Publicado em 15 de maio de 2026

O Ministério da Fazenda lançou nesta sexta-feira (15) uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias.

A ferramenta permite que pessoas com renda de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105, consultem previamente as condições estimadas de pagamento antes de procurar uma instituição financeira.

O simulador já está disponível no site oficial do ministério e foi criado para facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.

Como funciona a calculadora

A calculadora apresenta estimativas com base nas regras do programa e considera diferentes critérios da renegociação.

Entre os dados avaliados estão:

tempo de atraso das dívidas;

descontos mínimos previstos;

valor aproximado das parcelas;

possibilidade de quitação ou renegociação.

O sistema também permite simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para ajudar no pagamento das dívidas.

Programa permite uso do FGTS

Pelas regras do Novo Desenrola Brasil, o trabalhador poderá utilizar:

até 20% do saldo disponível do FGTS;

ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

O Ministério da Fazenda informou que a confirmação sobre o uso do fundo dependerá da análise da instituição financeira participante do programa.

Governo quer ampliar acesso à renegociação

Segundo o governo federal, a nova ferramenta foi criada para oferecer mais transparência e segurança aos consumidores antes da contratação da renegociação.

Apesar das simulações apresentadas pela plataforma, as condições finais dependerão da aprovação dos bancos habilitados no programa.

(*) Com informações da Agência Brasil

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