O Ministério da Fazenda lançou nesta sexta-feira (15) uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias.
A ferramenta permite que pessoas com renda de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105, consultem previamente as condições estimadas de pagamento antes de procurar uma instituição financeira.
O simulador já está disponível no site oficial do ministério e foi criado para facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.
Como funciona a calculadora
A calculadora apresenta estimativas com base nas regras do programa e considera diferentes critérios da renegociação.
Entre os dados avaliados estão:
- tempo de atraso das dívidas;
- descontos mínimos previstos;
- valor aproximado das parcelas;
- possibilidade de quitação ou renegociação.
O sistema também permite simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para ajudar no pagamento das dívidas.
Programa permite uso do FGTS
Pelas regras do Novo Desenrola Brasil, o trabalhador poderá utilizar:
- até 20% do saldo disponível do FGTS;
- ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.
O Ministério da Fazenda informou que a confirmação sobre o uso do fundo dependerá da análise da instituição financeira participante do programa.
Governo quer ampliar acesso à renegociação
Segundo o governo federal, a nova ferramenta foi criada para oferecer mais transparência e segurança aos consumidores antes da contratação da renegociação.
Apesar das simulações apresentadas pela plataforma, as condições finais dependerão da aprovação dos bancos habilitados no programa.
(*) Com informações da Agência Brasil
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