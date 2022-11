Câmara Municipal realiza audiência pública para discutir orçamento de 2023

Manaus (AM) – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) realiza, amanhã (9), às 13h, Audiência Pública, para discutir o Projeto de Lei nº 392/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2023.

No último dia 31 de outubro, os vereadores deliberaram o orçamento e encaminharam para a elaboração de parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO).

A audiência, que é prevista no Regimento Interno da CMM, foi convocada pelo vereador Lissando Breval (Avante), presidente da CFEO, que destacou a importância de todos participarem. “É lá que vamos ver com detalhes as rubricas, todos os investimentos e prioridades do governo municipal para o ano de 2023 e por isso, a participação de todos é mais do que fundamental”, enfatizou.

Estimativa orçamentária

A projeção do orçamento da Administração Direta para 2023 é de R$ 8,5 bilhões, 19% maior do que o de 2022, quando o orçamento foi de R$ 7,1 bilhões.

*Com informações da CMM

Leia mais:

Roberto Cidade tem força para reeleição na Aleam e Reis busca votos na CMM

Semsa realiza prestação de contas sobre 2º quadrimestre à CMM

CMM define em R$ 7,822 bilhões o orçamento de Manaus para 2023