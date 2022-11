Roberto Cidade tem força para reeleição na Aleam e Reis busca votos na CMM

Manaus (AM) – Os arranjos para os novos presidentes da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e da Câmara Municipal de Manaus (CMM) começam a se estabelecer com a movimentação de aliados e opositores aos candidatos à presidência das duas casas legislativas. Roberto Cidade (União Brasil) e David Reis (Avante) buscam à reeleição, no entanto Reis deve enfrentar mais resistência.

O atual mandatário da CMM, David Reis, tem sofrido rejeição por parte da metade dos parlamentares por tentar emplacar mudanças no regimento interno e na Lei Orgânica. Essa manobra de Reis tem como objetivo permitir sua reeleição, visto que a reeleição ao mesmo cargo na Mesa Diretora da Câmara Municipal é proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesse sentido, David Reis, que ainda não oficializou sua candidatura para a presidência na Aleam, precisa de votos suficientes dos parlamentares para aprovar as mudanças na Lei Orgânica. No dia 20 de outubro, os parlamentares da CMM produziram um documento contrário às mudanças na norma. Cerca de 20 vereadores assinaram o texto.

Ao Em Tempo, o vereador Peixoto (Pros) afirmou que não apoia a reeleição de David reis, assim como não concorda com uma alteração na Lei Orgânica de Manaus (Loman).

“Desde quando começou a se especular uma possível tentativa de mudança no regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, para a possível reeleição do atual presidente David Reis, me posicionei contra e desde então afirmo que não apoio uma possível mudança da Loman”, destacou.

Conforme o parlamentar, sua posição contra a reeleição de Reis se deve por acreditar na alternância do poder e na pluralidade para o exercício da democracia.

“A tentativa de qualquer manobra que venha propor a permanência do presidente da CMM vai contra os ideais de democracia. Este posicionamento é impessoal, ou seja, qualquer pessoa que assuma a presidência e que por ventura venha tentar ficar sucessivamente no cargo, eu seria totalmente contra”, afirmou o vereador.

O vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) anunciou sua candidatura para a presidência da Aleam como uma forma de protesto à tática de David Reis em alterar a Loman e se candidatar à reeleição. Também enfatizou que decidiu se candidatar por entender que a Câmara “precisa mudar”.

“A câmara precisa estar mais conectada com a população, e também ter práticas diferentes. A gente precisa de um poder legislativo mais transparente que a população se sinta parte ou representada ali pelo poder legislativo. A população está fora das discussões”, disse.

Aleam

O cenário da eleição para a presidência na Aleam sinaliza a preferência da casa pelo atual mandatário Roberto Cidade, aliado do governador Wilson Lima (União Brasil).

A composição dos cargos da Mesa Diretora sofrerá alterações ano que vem. Após a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro de 2023, seguirá a eleição para o presidente da Aleam.

Alguns parlamentares já declararam publicamente o apoio ao vereador Roberto Cidade, inclusive figuras de oposição. Um dos deputados que se opõe ao governo, mas que apoiará a candidatura de Cidade é o deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania).

“Eu tenho uma boa relação de amizade com ele. Naturalmente, sou opositor para os próximos quatro anos, um opositor responsável. Eu não vejo outros nomes se posicionando para disputar a eleição com o Roberto. Para mim é meu candidato a deputado a presidente”, declarou.

O deputado também ressaltou que mesmo sendo opositor, durante o comando de Roberto Cidade, conseguiu atuar na casa legislativa sem qualquer impedimento. Por esse motivo, votará no atual presidente.

“Ele já sabe do meu posicionamento e me deixou trabalhar sem nenhum problema. Então, terá meu apoio e meu voto para o próximo biênio. Eu acho que a recondução do Roberto para o próximo biênio é uma coisa natural. Posso falar por mim. Eu sou opositor ao governo Wilson Lima, e não tive nenhum cerceamento do meu mandato, por parte do presidente, ao longo dos dois anos. Presidente esse que eu ajudei a colocá-lo em 2020”, declarou.

O deputado Carlinhos Bessa (PV) anunciou em suas redes sociais o seu apoio ao Roberto Cidade. Ao Em Tempo, justificou seu favorecimento à candidatura do atual mandatário por considerar que ele fez um bom trabalho nos últimos dois anos. Também afirmou que a reeleição do deputado é “quase certa”,

“Ele demonstrou um ótimo trabalho realizado durante esses dois anos na presidência, sempre dedicando o companheirismo e levando muito a sério o poder do parlamento em nosso estado para desenvolver ainda mais o estado do Amazonas. É por isso que eu apoio Roberto Cidade”, apontou

Leia mais:

Aleam premia personalidades e movimentos que visam igualdade social

Rodrigo Guedes anuncia candidatura à presidência da CMM

Semsa realiza prestação de contas sobre 2º quadrimestre à CMM