Prédio é evacuado após princípio de incêndio em Manaus; veja o vídeo

Manaus (AM) – Um princípio de incêndio foi registrado no Cristal Tower, localizado ao lado do Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (9). O prédio precisou ser evacuado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio foi na coifa da cozinha do restaurante do edifício. O primeiro combate foi feito pelos brigadistas do prédio. Não houve registro de feridos.

“A ocorrência entrou às 9h45 e foi atendida por duas viaturas do Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local, as equipes realizaram apenas a ventilação e o resfriamento do equipamento atingido pelas chamas. O local foi entregue em total segurança à gerência do prédio”, afirmou a corporação.

