Prefeitura de Manaus avança na implantação de rip-rap para conter erosão no bairro Cidade Nova

No local, as equipes da Seminf trabalham na implantação de sacos de cimento com areia, que molhados formam um muro de con

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue com os serviços em ritmo acelerado para conter uma erosão de aproximadamente 15 metros de largura e 2 metros de altura, localizada na rua Ayrton Senna, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, zona Norte. A erosão ameaçava três residências na área.

No local, as equipes da Seminf trabalham na implantação de sacos de cimento com areia, que molhados formam um muro de contenção chamado tecnicamente de rip-rap. Elas são aplicadas em camadas sobrepostas, bem socadas para se acomodarem umas sobre as outras, evitando novo desbarrancamento. Uma técnica muito utilizada em engenharia e de grande êxito.

De acordo com o engenheiro Érico Braga, responsável pela obra, o trabalho é delicado e minucioso, para não comprometer a estrutura das residências do entorno.

“A nossa maior preocupação é a segurança dos moradores que estavam com as casas ameaçadas pela erosão. Demos o start para o início das obras de maneira emergencial e estamos trabalhando manualmente para resguardar essa segurança e não expor nenhuma residência a risco. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, é que avancemos com os serviços e resolvamos definitivamente o problema dos moradores antes que se inicie o período chuvoso”, explicou o engenheiro.

Após a conclusão do serviço de contenção de talude, serão realizadas as obras de finalização, com a recuperação do meio-fio, sarjeta e asfalto.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Rip-rap é construído em igarapé no bairro Armando Mendes, em Manaus

Ageman notifica Águas de Manaus e cobra melhorias na Cidade Nova

Mais de 25 bairros de Manaus começam a receber reforço na infraestrutura