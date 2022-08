Rip-rap é construído em igarapé no bairro Armando Mendes, em Manaus

A construção do rip-rap proporcionará a estabilização do talude, em uma ação em que vão ser utilizadas aproximadamente 3.200 sacas

Manaus (AM)- Um igarapé de aproximadamente 800 metros de extensão, localizado na rua Doutor Resende, bairro Armando Mendes, zona Leste da capital, recebe os serviços manutenção de dregagem profunda, desassoreamento do igarapé e contenção das margens pela Prefeitura de Manaus, com a implantação de 1.200 metros de rip-rap, que irá conter o desbarrancamento na área.

De forma emergencial, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com 15 servidores, está trabalhando nesta terça-feira (30), recuperando, pelo menos, três grandes pontos de contenção que estavam em risco de desmoronar, devido às infiltrações e à falta de manutenção na área.

A construção do rip-rap proporcionará a estabilização do talude, em uma ação em que vão ser utilizadas aproximadamente 3.200 sacas, com a mistura de areia com o cimento, uma técnica eficaz, utilizada para proteger e conter as rupturas na encosta.

De acordo com o fiscal da Seminf, Pio Silva, serão 600 metros de rip-rap em cada margem do igarapé que, depois de molhados, viram uma contenção concretada e segura que evita desmoronamentos.

“O risco era real, se não tomássemos providências rápidas, as residências estariam comprometidas e as vidas das pessoas em risco. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, é devolver a segurança aos moradores que estavam há tempos morando em área considerada de risco, agora, com essa obra, o local vai ficar seguro para todos”, explicou Silva.

O aposentado Antônio do Amaral mora no entorno do igarapé há 15 anos e sofria a cada chuva, com medo de ter a sua casa atingida, pois o barranco ia aumentando com as caídas das terras.

“Há pelo menos uns seis anos, conseguimos perceber a erosão e o risco que estávamos correndo, mas muitas pessoas, assim como eu, não têm outro lugar para ir. O jeito foi esperar e não perder a fé. Nem acredito que esse dia chegou e fico aqui na minha cadeira de balanço só olhando esse trabalho tão importante que a prefeitura está realizando aqui, estou feliz”, afirma Antônio.

Com a execução das obras, a água das chuvas vai ter uma vazão melhor, evitando transtornos para todos os moradores, pois a contenção com rip-rap impedirá que a água avance para as casas construídas nas margens. Essas ações são necessárias para levar segurança e mais qualidade de vida aos moradores.

