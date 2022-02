Em três anos, mais de 7 mil policiais militares foram promovidos no AM

Medida valoriza profissionais da segurança em todas as patentes da Polícia Militar do Amazonas

Manaus (AM) – Desde 2019, mais de 7 mil policiais militares foram promovidos no Amazonas. A medida valoriza a carreira dos profissionais que compõem a segurança pública do Estado e significa aumento salarial referente à mudança de patente. Somente em 2021, mais de 2 mil profissionais passaram a ocupar as novas patentes.

Desde 2019 até o final de 2021, foram promovidos 7.137 policiais militares. Em 2019, o número de promovidos chegou a 3.483, seguido de 1.270 em 2020 e 2.384 em 2021. As assinaturas de promoções alcançam 12 patentes dentro do quadro da Polícia Militar do Amazonas (PMAM): coronel, tenente-coronel, major, capitão, 1º tenente, 2º tenente, subtenente, 1º sargento, 2º sargento, 3º sargento, cabo e soldado.

“Eu, na condição de governador, o secretário, o comandante da polícia e também toda a nossa força de segurança, temos a responsabilidade de proteger esse policial que está nas ruas e dar as condições de trabalho para que ele possa retornar a sua casa, para o aconchego de sua família, e ter certeza que ele vai usufruir do resultado do trabalho”, disse Wilson Lima.

Reconhecimento

Para o comandante geral da Polícia Militar, coronel Vinícius Almeida, as ações executadas pelo chefe do Executivo estadual comprovam o respeito e reconhecimento da atual gestão com a corporação.

“O governador Wilson Lima tem dado demonstrações de reconhecimento e valorização profissional para os policiais militares. Ele promoveu mais de 2 mil policiais militares somente no final de 2021, a maior promoção da história da Polícia Militar”, disse ele, acrescentando outras ações tomadas no último ano que beneficiam os militares.

“Ele nos deu a Lei de Cursos, fez concurso público para as forças de segurança que aguardavam há mais de 10 anos pelo certame, entregou equipamentos e viaturas novas e modernas, criou o Serviço Extra Gratificado, permitindo a volta do policiamento ostensivo geral a pé nas áreas comerciais da cidade. Isso é entrega de serviço de qualidade para a sociedade amazonense”.

Leia mais:

Presidente do Tjam derruba decisão e mantém concurso da PM no Amazonas

Veja o gabarito das provas para concurso da PMAM

Locais de prova do concurso da PM já estão disponíveis para consulta