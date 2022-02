Campeonato de Kart 2022 abre calendário da modalidade no Amazonas

Manaus (AM)- O kartódromo da Vila Olímpica de Manaus recebeu a 1ª Etapa do Campeonato Amazonense 2022, que prevê classificação para competições nacionais.

O evento, que teve apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), aconteceu na tarde do sábado (26), e contou com cerca de 20 competidores.

Organizado pelo Clube de Kart Amazonense (CKA), a competição abriu o calendário 2022 do kart no Amazonas, com início da primeira etapa nas categorias de novatos e graduados. Outras nove etapas regionais devem acontecer ao longo do ano.

“O kart é uma modalidade em ascensão no estado do Amazonas, o governador Wilson Lima acredita no potencial da modalidade e, por isso, incentiva campeonatos como deste sábado. Iniciantes e profissionais terão todo nosso apoio, para que conquistem títulos representando Amazonas a nível nacional”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Três baterias eliminatórias testaram os competidores nos níveis de novatos e graduados, os cinco mais bem colocados de cada categoria passaram para a segunda fase do campeonato regional. Responsável pela organização do evento, Fabrício David, explica a importância da competição para os iniciantes e profissionais.

“Reunimos o máximo de pilotos possíveis, para que esse excelente evento acontecesse, o dia de hoje marca o retorno das atividades no kart do Amazonas, que estava há muito tempo parado e agora volta com força total graças ao apoio do governador Wilson Lima. Esperamos que as próximas etapas sejam ainda melhores”, disse o representante do Clube de Kart.

Todos os eventos realizados na Vila Olímpica, seguiram os protocolos sanitários, determinados pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas. Todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças respeitaram os protocolos como uso de máscaras, manutenção do distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Classificados para a 2ª etapa:

Categoria novatos

1- Matheus De’ Carli

2- Paulo Neto De’ Carli

3- Anderson Coelho

4- Diego Sales

5 – Dylan Holanda

Categoria Graduados

1- Márcio Pavanelly

2- Matheus Galvão

3- Marcos Mesquita

4- Luiz Sales

5- Cícero Barbosa

FOTOS: Mauro Neto/Faar

