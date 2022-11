Real Madrid projeta possível final contra o Flamengo no Mundial

O Flamengo deu mais um passo para a internacionalização da marca. Após o título da Libertadores, o presidente Rodolfo Landim recebeu uma carta do Real Madrid.

A mensagem assinada pelo mandatário do clube espanhol, Florentino Pérez, parabenizava a conquista recente do rubro-negro carioca e projetava um possível encontro entre as equipes no Mundial de Clubes.

O torneio organizado pela Fifa ainda não tem data ou local definidos. Contudo, as expectativas para a realização do evento, que deve ocorrer entre fevereiro e março de 2023, são altas.

No entanto, o encontro entre Flamengo e Real Madrid no torneio não é certo. Para que o grande embate aconteça, é preciso que as duas equipes alcancem a final da competição.

A carta foi inicialmente divulgada pelo jornalista Gabriel Reis. Esta não foi a primeira vez que o clube espanhol entrou em contato com o Flamengo. Aliás, as duas equipes mantêm uma relação sadia e costumam interagir nas redes sociais.

Leia a carta:

“Quero transmitir em nome de nossa diretoria e de todos que fazem parte do Real Madrid nossas felicitações pelo título da Copa Libertadores conquistado no último dia 29 de outubro, em Guayaquil.

Esse triunfo em uma das competições mais prestigiadas do mundo engrandece ainda mais a instituição que presides. O Clube de Regatas do Flamengo é um dos mais queridos e admirados do mundo do futebol.

Para nós será uma grande honra participar junto do Flamengo do próximo Mundial de Clubes. Estou confiante de que será uma oportunidade magnífica para seguir fortalecendo nossa história relação de amizade.

Reitero minhas felicitações ao membros do conselho que presides, aos jogadores, ao corpo técnico, a todos os componentes do clube e, por fim, a toda a sua torcida.

Com todo afeto, Florentíno Pérez”

*r7

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

França tem mais um desfalque para a Copa do Mundo

Repórter é censurado durante entrada ao vivo no Qatar

Manaus FC anuncia atacante e lateral para 2023