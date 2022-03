Prefeitura realiza limpeza e conscientização ambiental na área central de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), segue desenvolvendo atividades para melhorar os serviços de limpeza na capital. Nesta segunda-feira, 28/2, equipes do órgão realizaram uma grande ação de limpeza na área central de Manaus com varrição, capinação, poda, pintura de meio-fio e lavagem.

Além disso, a equipe de conscientização ambiental percorreu o Centro, orientando os comerciantes e moradores sobre o descarte correto de lixo.

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o objetivo da ação é de manter a área central ainda mais limpa e organizada.

“Essa é a nossa alegria, que contrasta com o que está acontecendo no mundo, porque estamos trabalhando e cuidando de Manaus. Essa é a orientação do prefeito David Almeida, esse homem que Deus abençoa todos os dias e que tem dado respostas para a nossa população”, afirmou.

A Semulsp segue em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) para melhorar a limpeza no local.

Equipes de conscientização entregaram panfletos e orientaram lojistas a descartarem o lixo no horário correto e fazerem a seleção do lixo.

O presidente da CDL- Manaus, Ralph Assayag, elogiou o trabalho da prefeitura e destacou a importância da coleta seletiva e da limpeza na região.

“Quanto mais quisermos uma cidade limpa, mais temos que educar os lojistas e a população a colocarem seu lixo no local certo, quando vierem fazer suas compras, a jogarem lixo nas lixeiras. A cidade fica mais limpa e diminui a quantidade de lixo. E os lojistas podem fazer a parte seletiva dos lixos, porque os resíduos das lojas são praticamente papelões e temos que colocar no local e horário certo”, pontuou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida enfatiza importância de garantir dignidade à população

Pedágio no rio Madeira será discutido em fórum, na Aleam, nesta quinta-feira (24)

Na Suframa, Prefeitura de Manaus apresenta ‘estande conceito’ do Mais Distrito