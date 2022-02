David Almeida enfatiza importância de garantir dignidade à população

Manaus (AM) – Com o objetivo de acelerar as ações realizadas pela Prefeitura de Manaus na zona Norte da capital, o prefeito David Almeida realizou, nesta quinta-feira (17), uma série de visitas a áreas atingidas por erosões no conjunto Nova Cidade e à obra de construção da ponte de concreto na rua Dom Marcos de Noronha, na comunidade Nobre, Santa Etelvina.

Para o gestor municipal, os serviços vão levar dignidade e garantir a segurança da população residente na região.

“Vamos recuperar a ponte, fazer uma estrutura de concreto que já está em estágio avançado para garantir a qualidade desse serviço. Posteriormente, nós vamos asfaltar, colocar sarjeta, meio-fio, para trazer dignidade aos moradores aqui do Santa Etelvina e da comunidade Nobre. Há muitos anos esses moradores sofrem com estruturas improvisadas de madeira, mas agora foram valorizados pela gestão municipal“, enfatizou Almeida.

A nova ponte terá 12 metros, com 44 estacas e 16 metros de profundidade, assegurando a ligação entre os mais de 7 mil moradores da comunidade Nobre com o bairro Santa Etelvina.

Acompanhado pelo subsecretário de Comunidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Wagno Oliveira, e pelo secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, o prefeito de Manaus também visitou as ações de recuperação de três áreas atingidas por erosões no conjunto Nova Cidade e reafirmou o compromisso de combater os danos causados por construções irregulares na capital.

“As erosões que nós visitamos hoje são problemas que estamos enfrentando desde o início da gestão. Em todas, estamos realizando a recuperação e vamos construir um espaço de convivência para impedir o surgimento de novas construções irregulares. Estamos conversando com os moradores do entorno e realizando o trabalho de conscientização. Assim, conseguimos garantir que a área verde não será danificada e ainda proporcionamos um espaço de lazer para a população“, afirmou David.

Recuperação asfáltica

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou a recuperação asfáltica de vias localizadas na Cidade Nova e no Santa Etelvina, bairros da zona Norte da capital.

As ações fazem parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus“, que tem como objetivo asfaltar mais de 10 mil ruas da cidade em 2022.

O primeiro local visitado pelo chefe do Executivo municipal foi a rua 56 do conjunto Sérgio Pessoa Neto, no bairro Nova Cidade.

Logo depois, outra via fiscalizada foi a rua Acaiaca, no Santa Etelvina. Em todo o bairro, serão mais de 150 vias totalmente recuperadas, garantindo trafegabilidade e segurança para os moradores.

“Temos o objetivo de asfaltar mais de 10 mil ruas neste ano. Estamos fazendo o recapeamento, trazendo mais qualidade de vida à população da cidade de Manaus, especialmente aqui na zona Norte. Estamos em um período de muita chuva, e isso atrasa um pouco o avançar dos serviços, mas a população pode ficar tranquila, pois vamos cumprir a nossa meta. Esse é o nosso compromisso com a população e vamos seguir, no dia a dia, fiscalizando essas ações“, finalizou Almeida.

