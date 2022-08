Suspeito de transportar combustível ilegal para garimpo é preso com aeronave no Amazonas

O piloto da aeronave foi abordado e não apresentou nenhum documento do avião e do material

Manaus (AM) – Uma operação integrada entre as forças de segurança do Amazonas resultou na prisão de um piloto e na apreensão de uma aeronave em situação irregular, além de galões de combustível, na sexta-feira (12). A ação ocorreu no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus).

Segundo levantamento da polícia, o homem é suspeito de transportar combustível irregular para a região do garimpo ilegal.

A ação contou com a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), além da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM), Polícia Militar (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM).

Após investigação, as equipes policiais constataram que a aeronave apresentava alterações em sua estrutura física com carregamento de combustível, além de estar suspensa para voo e outras alterações.

A suspeita da polícia é que o material seria levado para região de garimpo no estado.

O piloto da aeronave foi abordado e não apresentou nenhum documento do avião e do material. O suspeito foi preso por transporte irregular de combustível, conforme o art. 261 do Código Penal (CP), e por crime ambiental, nos termos do art. 56 da Lei nº 9.605/1998.

O caso foi apresentado na 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa. Além do avião, foram apreendidos 26 baldes de combustível totalizando 50 litros.

