Projeto que garante maior segurança para motociclistas e ciclistas é ampliado em Manaus

O projeto é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil)

Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), apresentou o requerimento nº 4938/2019, à Prefeitura de Manaus, com o objetivo de criar uma área reservada exclusiva de espera para motociclistas e ciclistas.

Denominadas bolsões (ou box), as áreas que funcionam como uma faixa de retenção próximo aos semáforos e delimitam um espaço de espera a esses condutores foram colocadas em prática pelo Executivo Municipal desde julho e vem sendo ampliada desde então.

“Fico feliz de ver que uma indicação nossa vem sendo tão bem aproveitada pelo município. Com o passar do tempo, os condutores têm se adaptado e respeitado esses espaços de espera, que também tem contribuído para melhor ordenar o nosso trânsito. Agradeço à Prefeitura de Manaus por colocar essa medida em prática e por vir ampliando esse projeto para diversas áreas da cidade”, falou.

Acidentes de trânsito

Com a meta de reduzir em 50% as ocorrências de trânsito até 2028, o Amazonas passou a integrar, desde agosto deste ano, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

O Pnatrans foi criado em 2018, em alinhamento com a Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de engajar todos os estados a criar Grupos de Trabalhos regionais para desenvolver estudos, pesquisas e ações que visem a redução de acidente e mortes no trânsito.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Roberto Cidade reforça participação da Aleam em conferência da Unale

Cabo Maciel e Cristiano D’angelo declaram apoio à reeleição de Roberto Cidade na Aleam

Roberto Cidade tem força para reeleição na Aleam e Reis busca votos na CMM