Cabo Maciel e Cristiano D’angelo declaram apoio à reeleição de Roberto Cidade na Aleam

Manaus (AM) – Mais dois parlamentares declararam apoio à candidatura de Roberto Cidade para a presidência na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O deputado estadual Cabo Maciel (PL) e o deputado eleito Cristiano D’angelo (MDB) anunciaram, nesta segunda-feira (14), que votarão no atual mandatário da casa.

Nas redes sociais, Cabo Maciel elogiou a atuação de Cidade como presidente da Aleam por ter possibilitado que os deputados pudessem exercer seu trabalho com estrutura adequada.

“Meus amigos, estamos aqui para gravar esse vídeo em favor do nosso amigo Roberto Cidade, um camarada que deu a sustentabilidade necessária neste poder e, dentro das suas condições e possibilidades, deu governabilidade. Aqui dentro deu a estrutura necessária para que os deputados pudessem desempenhar o seu papel parlamentar. Quero declarar meu apoio e meu voto para presidência desta Casa para meu amigo Roberto“, publicou Cabo Maciel.

O deputado eleito Cristiano D’angelo se encontrou, nesta segunda-feira, com o atual presidente e também declarou, nas redes sociais, seu apoio a Roberto Cidade.

“Hoje com o deputado Roberto Cidade conversando sobre as expectativas para os trabalhos em 2023 na Assembleia Legislativa do Amazonas, e declarando o apoio e voto para sua recondução à presidência da casa”, escreveu.

Cenário favorável

O cenário da eleição para a presidência na Aleam sinaliza a preferência da casa pelo atual mandatário Roberto Cidade, aliado do governador Wilson Lima (União Brasil).

A composição dos cargos da Mesa Diretora sofrerá alterações ano que vem. Após a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro de 2023, seguirá a eleição para o presidente da Aleam.

Alguns parlamentares já declararam publicamente apoio ao vereador Roberto Cidade, como o deputado Felipe Souza (Patriota), Carlinhos Bessa (PV), George Lins (União Brasil), e a deputada Alessandra Campelo (PSC) também já declarra

Há, inclusive, figuras de oposição que apoiam o atual mandatário. Um dos deputados que se opõe ao governo, mas que apoiará a candidatura de Cidade é o deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania).

“Eu tenho uma boa relação de amizade com ele. Naturalmente, sou opositor para os próximos quatro anos, um opositor responsável. Eu não vejo outros nomes se posicionando para disputar a eleição com o Roberto. Para mim é meu candidato a deputado a presidente”, declarou.

O deputado também ressaltou que mesmo sendo opositor, durante o comando de Roberto Cidade, conseguiu atuar na casa legislativa sem qualquer impedimento. Por esse motivo, votará no atual presidente.

“Ele já sabe do meu posicionamento e me deixou trabalhar sem nenhum problema. Então, terá meu apoio e meu voto para o próximo biênio. Eu acho que a recondução do Roberto para o próximo biênio é uma coisa natural. Posso falar por mim. Eu sou opositor ao governo Wilson Lima, e não tive nenhum cerceamento do meu mandato, por parte do presidente, ao longo dos dois anos. Presidente esse que eu ajudei a colocá-lo em 2020”, declarou.

O deputado Carlinhos Bessa (PV) anunciou em suas redes sociais o seu apoio ao Roberto Cidade. Ao Em Tempo, justificou seu favorecimento à candidatura do atual mandatário por considerar que ele fez um bom trabalho nos últimos dois anos. Também afirmou que a reeleição do deputado é “quase certa”.

“Ele demonstrou um ótimo trabalho realizado durante esses dois anos na presidência, sempre dedicando o companheirismo e levando muito a sério o poder do parlamento em nosso estado para desenvolver ainda mais o estado do Amazonas. É por isso que eu apoio Roberto Cidade”, apontou.

