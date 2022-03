Brasileiros de times da Ucrânia desembarcam em Guarulhos (SP)

Na manhã desta terça-feira (1º), um grupo com 15 brasileiros, formado por jogadores contratados por times da Ucrânia e seus familiares, desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Para chegar ao Brasil, todos embarcaram em voos de países da Europa, após fugirem por terra, cruzando a fronteira da Ucrânia.

Entre os passageiros estão três jogadores do time do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia: o lateral do Dodô, o meia Pedrinho e o volante Maycon. Outro integrante do grupo é Renan Oliveira, atleta do Kolus, também da Ucrânia.

“A gente saiu sem pegar nada, apenas leite e mamadeira. Meu sogro pegou duas maçãs”, afirmou Lyarah Vojnovic Barberan, esposa do jogador Maycon.

Os jogadores brasileiros do Shakhtar contaram que se refugiaram inicialmente em um hotel do time em Kiev, onde havia um bunker de proteção contra bombardeios.

Com ajuda da UEFA e de federações de futebol, os brasileiros do Shakhtar fugiram de trem para a fronteira da Moldávia, de onde seguiram para a Romênia e deram início ao embarque de volta para o Brasil.

“A gente saiu de Kiev no sábado à tarde. No trem havia pessoas de várias nacionalidades, cada um querendo lutar por uma vaga”, relatou a mulher de Maycon. relatou a mulher de Maycon.

O jogador Renan, do Kolus, também descreveu o desafio de chegar até a fronteira e sair da Ucrânia. “A gente estava em Kiev, teve que pegar uma van até uma cidade próxima à fronteira da Romênia. E lá, a gente teve de ir caminhando durante umas oito horas”, contou Renan, que mencionou ainda a incerteza de não saber se seria possível ou não ter a permissão para sair do território ucraniano.

Relato em rede social

Nos últimos dias, Maycon e Pedrinho relataram em suas redes sociais o processo que enfrentaram para sair da Ucrânia, após o início da guerra no país. Eles confirmaram a saída do território ucraniano na segunda-feira (28/2).

“Graças a Deus conseguimos sair da Ucrânia, e vamos iniciar nossa volta ao Brasil. Gostaria de agradecer a cada mensagem e pensamentos positivos, mas principalmente a cada oração direcionada a nós”, escreveu Maycon em publicação no Instagram, após cruzar a fronteira da Ucrânia.

*Com informação de Metrópoles

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Federação Internacional de Voleibol retira sede do Mundial 2022 da Rússia

Fifa impede participação da Rússia na Copa do Mundo

COI recomenda banir atletas russos e bielorrussos de competições