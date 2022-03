Torre de TV é atingida em Kiev; Rússia anuncia ataque a prédios militares

O prefeito Vitali Klitschko informou que dois mísseis atingiram a torre e todas as vítimas passavam pela calçada

Uma torre de TV em Kiev, capital ucraniana, foi atingida nesta terça-feira (1) por uma explosão. Segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. Desde o fim de semana, as forças russas tentam fechar o cerco à cidade.

O prefeito Vitali Klitschko informou que dois mísseis atingiram a torre e todas as vítimas passavam pela calçada.

Imagem divulgada pelo canal verificado do Telegram do governo ucraniano mostra a explosão. “Os canais ficarão fora do ar temporariamente. Em breve, a energia de backup será ligada para restabelecer a transmissão”, informou.

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que a “história está se repetindo” —a torre fica no Memorial do Holocausto Babi Yar, onde nazistas mataram mais de 30 mil judeus em dois dias, em 1941.

“Para o mundo: qual é o sentido de dizer “nunca mais” por 80 anos, se o mundo fica em silêncio quando uma bomba cai no mesmo local de Babi Yar? Pelo menos 5 mortos.” escreveu Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, em post.

*Com informações do Uol

