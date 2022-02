Ataque russo destrói maior avião do mundo 

O ataque da Rússia na Ucrânia destruiu o maior avião do mundo, o Antonov Mriya An-225. A confirmação foi feita pelo Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Dmytro Kuleba em uma rede social, neste domingo (27).

A aeronave foi destruída durante o bombardeio no aeroporto Hostomel (Gostomel), perto de Kiev. O avião foi apelidado de Mriya, “sonho”, em português. E tinha um simbolismo enorme entre aeronautas e entusiastas da aviação.

Por onde pousasse, o avião arrastava grupos de entusiastas que se mobilizavam para registrar o pouso do gigante da aviação.

Ironia do destino, a aeronave foi desenvolvida pela Ucrânia no final da década de 80 para dar suporte logístico ao programa espacial soviético.

História

O AN-225 transportou o ônibus espacial russo Buran, primeiro avião espacial a ser produzido como parte do programa soviético/russo. Buran significa “tempestade de neve”. Em novembro último a espaçonave foi flagrada em um hangar próximo a Baikonur, no Cazaquistão, em situação de abandono.

O Antonov AN-225S tinha uma utilidade ímpar no transporte mundial de cargas, uma vez que só ele reunia condições de transportar certos carrregamentos, devido ao seu tamanho.

O avião estratégico de transporte aéreo de carga foi projetado pelo Antonov Design Bureau no SSR ucraniano dentro União Soviética durante a década de 1980. Depois de cumprir com sucesso suas missões militares soviéticas, foi desativado por oito anos. Depois disso foi remodelado e reintroduzido em operação comercial com a Antonov Airlines , transportando cargas úteis de grandes dimensões.

Como uma aeronave superdimensionada, o Antonov An-225 Mriya detinha vários registros únicos que o incluía como a aeronave mais pesada já construída e maior envergadura de qualquer aeronave em serviço operacional. Outros recordes mantidos pelo AN-225 foram relacionados à carga em termos de peso e comprimento, pois tinha capacidade para transportar até 640 toneladas (705 toneladas curtas). O AN-225 atraiu um alto grau de interesse do público, tanto que conseguiu alcançar um seguimento global devido ao seu tamanho e sua singularidade. As pessoas frequentemente visitavam os aeroportos para ver suas chegadas e partidas programadas.

O AN-225 esteve no Brasil em fevereiro de 2010 e em novembro de 2016. Acompanhe no vídeo abaixo o registro feito por Sergio Mazzi, no YouTube, quando o gigante de 6 motores pousou no aeroporto de Viracopos.

