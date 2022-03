Motorista morre após capotar carro na avenida Torquato Tapajós

Manaus (AM)- Nesta terça-feira um homem de 64 anos, identificado como João de Oliveira Neto morreu na Torquato Tapajós, do bairro do Tarumã, em Manaus, após capotar o carro. O acidente ocorreu o motorista sofrer um mal súbito e perder o controle do carro.

Segundo informações repassadas para a polícia, a vítima estava acompanhado da neta de 17 anos, quando passou mal e caiu sobre a adolescente; o carro acabou batendo violentamente no poste e capotou na pista.

A jovem foi removida com vida do carro e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do corpo de João das ferragens do veículo.

