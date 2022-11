Empreendedores têm até 11 de dezembro para solicitar crédito na Afeam

Cadastros para acesso às linhas de financiamento do programa Mais Crédito Amazonas podem ser feitos via Portal do Cliente, no site da agência

Manaus (AM) – A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) informa que se encerra no dia 11 de dezembro o prazo para cadastro de propostas para acesso às linhas de crédito do Programa Mais Crédito Amazonas. O programa operacionalizado pela agência integra o pacote de medidas do Governo do Amazonas para estimular as atividades econômicas do estado.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, o prazo de encerramento não irá interferir na liberação de crédito dos processos que estão em andamento.

“O prazo cumpre o calendário definido anualmente pela agência, com o objetivo de assegurar a qualidade do crédito e atender as propostas que estão em carteira no período adequado para o aproveitamento dos recursos ainda este ano”, disse.

Os recursos disponibilizados neste ano pelo Governo do Estado, via Afeam, apoiaram especialmente os microempreendimentos, que ampliaram a participação e o alcance da entidade na economia.

As linhas de financiamento da Afeam podem ser acessadas pelo Portal do Cliente no site institucional da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Novos usuários precisam fazer o cadastro de acesso no Portal do Cliente, por meio do CPF ou CNPJ, e na sequência preencher as informações solicitadas, incluindo o envio de fotos dos documentos.

A partir do acesso ao portal, o cliente deve preencher todos os seus dados cadastrais, após o que o Portal do Cliente irá enquadrá-lo automaticamente. O usuário poderá seguir o procedimento de forma bastante didática e intuitiva. O crédito on-line resguarda a segurança das informações dos clientes.

Balanço

Desde 2019, foram aplicados, por meio de todas as fontes de recursos, mais de R$ 546 milhões na economia do Amazonas, por meio de 55.096 operações de crédito, gerando ou mantendo 165.288 postos de trabalho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Afeam gerou mais de 150 mil empregos em quatro anos no AM

Produtores rurais afetados pela cheia negociaram mais de R$ 500 mil em dívidas com Afeam

Provas do concurso público da Afeam acontecem neste domingo (18) com mais de 4,8 mil inscritos