Afeam gerou mais de 150 mil empregos em quatro anos no AM

Manaus (AM) – Por meio das operações de financiamento do crédito produtivo da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), mais de 150 mil empregos foram gerados no estado nos últimos quatro anos.

As operações de financiamento atenderam a mais de 40 mil produtores, empreendedores e microempreendedores.

No ranking da Afeam, o comércio se destaca como maior gerador de emprego e renda. Recebendo a maior parte dos recursos, sendo da ordem de 50 a 60% das arrecadações de operações. Já em segundo lugar, vem o setor primário, com 22% a 25% e, por último, o setor de serviços, com 21%.

Segundo o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius, essas operações criam uma ocupação econômica, ou seja, cada financiamento cria, no mínimo, três rendas. Anualmente, são ofertados de 35 a 40 mil empregos.

“Cada crédito nosso gera, no mínimo, três ocupações econômicas. E mesmo nesse período difícil, que tivemos a pandemia, conseguimos oferecer mais de 150 mil empregos diretos. Tudo isso só foi possível graças a boa arrecadação que tivemos. O Polo Industrial de Manaus não parou. A nossa Agência administra o principal fundo, que é o de pequenas e microempresas”, ressaltou.

Ainda segundo Marcus Vinicius, nos últimos anos, a Afeam cumpriu a Constituição, que estabelece que, 60% dos recursos da Agência de Fomento, devem ser empregados no interior do estado. “Nesses últimos dois anos, a nossa Agência vem se destacando. Mais de 70% desses recursos arrecadados foram destinados aos 62 municípios do Amazonas”, disse.

Crédito

O Crédito Amazonas financia capital de giro e custeio, como as principais despesas/custos operacionais, folha de pagamento, aluguel, contas de consumo e outros itens necessários para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva.

Nos últimos quatro anos, o governo Wilson Lima destinou mais de meio bilhão de reais em aplicação de crédito para produtores, empreendedores e microempreendedores.

Os financiamentos são para que os clientes possam realizar melhorias nos estabelecimentos e aquisição de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e implementos agrícolas, para o aumento da produtividade com sustentabilidade.

Para obter o crédito oferecido pela Afeam, os empreendedores, produtores e microempreendedores podem consultar o site do órgão www.afeam.am.gov.br.

