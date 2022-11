Cetam firma mais de 400 parcerias institucionais em quatro anos

Autarquia desenvolve os programas Cetam no Governo, na Empresa e no Terceiro Setor, por meio dos quais oferta cursos solicitados pelos segmentos

Manaus (AM) – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) firmou 439 parcerias institucionais nos quatro anos da gestão Wilson Lima. A autarquia tem acordos de cooperação técnica assinados em três segmentos: terceiro setor (associações, cooperativas, clubes, sindicatos, igrejas, entre outros), empresas e órgãos governamentais.

A atuação em rede é um dos princípios de gestão do órgão, que tem na ênfase em parcerias um de seus valores.

Os programas Cetam na Empresa, Cetam no Governo e Cetam no Terceiro Setor contribuem muito para a ampliação das ofertas de cursos, pois têm um diferencial: os atendimentos são customizados para as necessidades de cada segmento.

Durante os últimos quatro anos, o programa Cetam no Governo firmou 46 parcerias. O Cetam Empresas assinou 101 acordos, e o Cetam Terceiro Setor celebrou 292 termos de cooperação técnica.

A quantidade de parcerias com as organizações sociais do chamado terceiro setor teve um crescimento substancial nos últimos dois anos. Isso se deve ao chamamento público realizado pelo Cetam em 2021. Após a chamada, o número de contratos firmados saltou de 56 para 127 em 2022.

Segundo o diretor-presidente da autarquia, José Augusto de Melo Neto, essas parcerias fortalecem ainda mais o compromisso do Governo do Estado com a educação profissional e tecnológica.

“É uma determinação do governador Wilson Lima ampliar sempre a oferta de cursos profissionalizantes no Amazonas, e as parcerias institucionais contribuem muito para a concretização dessa orientação”, destacou.

*Com informações da assessoria

