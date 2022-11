Amazonas abre mais 3 mil novos empregos formais em outubro

Manaus (AM) – Com a abertura de 3.463 novas vagas com carteira assinada, o Amazonas foi o estado da Região Norte que mais gerou empregos formais em outubro. É o décimo mês consecutivo de saldo positivo. Desde o início do ano, já foram abertos 37.464 novos postos de trabalho. Com isso, o estado alcança o número de 481.994 trabalhadores formais.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na terça-feira (29).

Em relação aos setores econômicos, o destaque foi para o de Serviços, responsável por 1.323 dos novos postos abertos no mês de outubro. Na sequência, estão Indústria (1.109) e Comércio (647).

A Região Norte, no total, registrou a abertura de 7.266 novos empregos com carteira assinada no mês. Depois do Amazonas, também se destacam os estados do Pará (1.468) e Tocantins (1.013). De janeiro a outubro, a região já gerou 140.774 postos formais de trabalho.

Dados nacionais

O Amazonas foi o estado do Norte que mais gerou vagas formais de emprego Foto: Divulgação

O Brasil manteve, em outubro, a tendência positiva na geração de empregos e fechou o mês com um saldo de 159.454 novos postos formais de trabalho. Com isso, o país acumula, entre janeiro e outubro de 2022, um saldo de mais de 2,32 milhões (2.320.252) de novas vagas e se aproxima da marca de 43 milhões de postos formais registrados no Novo Caged (42.998.607), quebrando, assim, mais um recorde histórico.

O cadastro serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho e, desta forma, subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. Das 27 Unidades da Federação, 26 registraram saldo positivo na geração de empregos em outubro.

Setores

Em outubro, quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo. O maior crescimento do emprego formal foi registrado no setor de serviços, com saldo de 91.294 novos postos de trabalho formais.

Nesta área, o segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foi o que apresentou maior saldo, com 49.260 novos postos.

O destaque ficou a locação de mão-de-obra temporária (11.063); serviços combinados de escritório e apoio administrativo (3.654); limpeza em prédios e em domicílios (3.245) e serviços de engenharia (3.022).

O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor do comércio, com saldo positivo de 49.356 postos. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, com 6 mil vagas, foi o grande destaque, seguido do comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 5.781 novos postos.

A indústria apresentou o terceiro maior saldo positivo, com 14.891 empregos, com destaque para o abate de aves (1.454), a coleta de resíduos não-perigosos (1.219) e a fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (1.041).

Responsável pelo quarto maior saldo positivo, o setor da construção ofertou 5.348 postos, puxado pela demanda de serviços para instalação e manutenção elétrica (1.690).

*Com informações da assessoria

