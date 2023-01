PF identifica homem que destruiu relógio histórico no Palácio do Planalto

O vândalo retirou os ponteiros do relógio e uma estátua fixada no objeto, de valor histórico

A Polícia Federal conseguiu identificar o vândalo responsável por ter quebrado o relógio Balthazar Martinot, no Palácio do Planalto. A obra de arte data do século 17, e chegou ao Brasil pelas mãos de dom João 6º em 1808.

O responsável pela depredação é Cláudio Emanoel da Silva Gomes, que seria de Catalão, cidade do interior de Goiás.

O suspeito foi filmado depredando o relógio pelo sistema de câmeras internas do Palácio do Planalto. O objeto histórico foi um presente da corte francesa ao então imperador do Brasil e Portugal.

Cláudio Emanuel da Silva Gomes, olhando para a câmera no Palácio do Planalto.

Cláudio ainda não foi detido. Segundo informações dadas à CNN, o vândalo retirou os ponteiros do relógio e uma estátua de Netuno, que era fixada no objeto histórico.

Em uma tentativa de recuperação da obra de arte, a embaixada da Suíça no Brasil tem negociado com a Presidência da República a possibilidade de uma relojoaria do país europeu, especializada em objetos históricos, fazer o trabalho de restauro.

Na Presidência da República, no entanto, há dúvidas se, devido ao estrago, será possível recuperar o relógio. Pela antiguidade, ele já não funcionava regularmente.

*Com informações da CNN Brasil

