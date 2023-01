Wilson Lima amplia Auxílio Estadual Permanente para 2,2 mil famílias

Manaus (AM) — O governo do Amazonas deu início, nesta segunda-feira (30), à uma nova fase de entrega do Auxílio Estadual Permanente. Serão entregues mais de 2,2 mil cartões para famílias que passam a receber o recurso, após atualização dos beneficiados, contemplando 300 mil famílias amazonenses com o crédito de R$ 150 mensais. O anúncio da nova fase foi feito no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF), Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, entre as zonas leste e norte.

De acordo com governador estadual, Wilson Lima (União Brasil), a importância da entrega desses cartões.

“As famílias que estão recebendo podem ir a um mercadinho, supermercado, farmácia e utilizar esse cartão, tanto na capital, quanto no interior, e o diferencial é que em tempos anteriores entregava-se a cesta básica para quem estava no interior, comprada na capital. Dessa vez, a compra, o dinheiro, circulam no município. Então, todos os meses circula algo em torno de R$ 45 milhões”, destacou.

O governador ressaltou que, assim que o recurso é liberado, todo dia 15 de cada mês, nas primeiras 12h são utilizados 50% dos valores, em média, ou seja, algo em torno de R$ 22, R$ 23 milhões de reais entra, imediatamente, em circulação nos comércios locais.

Ainda segundo governador, o gesto de famílias que procuram o governo estadual para devolver o auxílio por terem melhorado sua condição socioeconômica, mostra a generosidade dos amazonenses e o resultado positivo de políticas sociais do Estado, como financiamento a empreendedoras, oportunidades de empregos no Sine Amazonas e cursos de qualificação pelo Cetam.

A quantidade de cartões a serem entregues faz parte, por exemplo, daqueles casos de famílias que não se enquadram mais nos critérios para receber o benefício e solicitaram que fossem retiradas da lista de atendidos pelo programa.

Uma das beneficiadas pelo programa, Dioneide Castro, 39, moradora do bairro Jorge Teixeira, zona leste, comenta quanto que o cartão vai ajudar na sua casa.

“Eu pensei que fosse trote. Eu estava fazendo hemodiálise na hora que ligaram e perguntaram para mim, só que eu pensei que não fosse verdade. Vai ajudar a comprar meu ranchinho para os meus filhos. Eu não trabalho. Meu marido trabalha, mas nem toda a vez dá para a gente estar comprando as coisas”, completou.

Prazo de entrega

Ao todo, 2.245 cartões serão entregues pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), até o próximo sábado (04/02), das 8h às 15h, no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, entre as zonas leste e norte da capital.

Auxílio Permanente

O primeiro pagamento do Auxílio Estadual Permanente aconteceu em novembro de 2021. Os critérios para o recebimento do auxílio permanecem os mesmos. Entre eles: ser responsável familiar com 18 anos ou mais; famílias, preferencialmente, beneficiárias do programa Bolsa Família e que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. A renda per capita familiar deve ser de até meio salário-mínimo.

Também possuem prioridade as famílias em que há pessoa com deficiência e em que o responsável familiar é idoso, além daquelas chefiadas por mulheres. A quantidade de descendentes — filhos, enteados, netos e bisnetos — também é critério para escolha dos beneficiários do auxílio.

O Auxílio Estadual Permanente é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico de pequenos comerciantes, incrementando a economia dos 62 municípios do Amazonas.

