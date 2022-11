Governo do Amazonas pavimenta mais de 70 quilômetros da AM-010

Manaus (AM) – Cerca de 29% da reforma e modernização da rodovia AM-010 foi concluída. Ao longo do trabalho realizado pela Secretaria do Estado de Infraestrutura e Região, foram pavimentados mais de 72 quilômetros da rodovia estadual que liga Manaus ao município de Itacoatiara, a 176 quilômetros da capital.

Idealizado pelo governador Wilson Lima, o projeto prevê a intervenção em 250 quilômetros da rodovia, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação, remendo profundo e sinalização. O investimento total é de R$ 397 milhões, parte do Governo do Estado e de emenda parlamentar. As obras foram retomadas em junho deste ano.

De acordo com a Seinfra, apesar do retorno do período chuvoso no Amazonas, os serviços na AM-010 continuam nas frentes de trabalho. Até o momento foram pavimentados 72,58 quilômetros da rodovia, mas os trabalhos de remendo profundo (tapa-buraco) já chegaram a 176 quilômetros da rodovia. A estimativa da Seinfra é que até o final do ano a via esteja totalmente trafegável.

“O remendo profundo vai ser a recuperação da base em alguns trechos pontuais e a capa asfáltica por cima. São trechos críticos e que precisam ser executados. As chuvas têm atrapalhado um pouco, mas, mesmo com elas em nosso caminho, a gente está levando os trabalhos para frente para deixar a rodovia totalmente trafegável”, disse a engenheira Elisângela Magalhães, fiscal da obra.

A camada de asfalto da nova AM-010 tem 5 centímetros de espessura. A estrada vai ter pista de rolagem de 7 metros de largura. Os acostamentos serão ampliados para 1,50 metros para ambos os lados, e a limpeza lateral terá 5 metros para os lados. Além disso, a rodovia receberá nova sinalização viária horizontal e vertical.

Além do trabalho de modernização da estrada, o Governo do Amazonas gerou mais de 8,9 mil empregos com a obra.

