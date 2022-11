Governo do Amazonas promove shows gratuitos na ‘Copa na Arena’

O evento na Arena da Amazônia reúne os apaixonados por futebol para assistir aos jogos do Brasil e conta com shows de diversos artistas

Manaus (AM) – Paixão e alegria são palavras que enchem o coração e os estádios de futebol, por isso, nos três primeiros jogos da Seleção Brasileira, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lança a programação de shows gratuitos do projeto “Copa na Arena”, com transmissão ao vivo dos jogos do Brasil, na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, Flores. Na primeira fase de jogos estão previstas 20 atrações musicais, com a geração de mais de 120 postos de trabalho para músicos e técnicos.

Para o primeiro jogo, Brasil x Sérvia, nesta quinta-feira (24), os portões da Arena estarão abertos a partir das 13h. Além da transmissão da disputa e shows musicais, o evento conta com praça de alimentação, vacinação contra a Covid-19, espaço kids e ações solidárias.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, destaca que além de esportivo, o “Copa na Arena” é cultural, valorizando ainda mais os artistas locais com shows para animar os amazonenses.

Entre as atrações confirmadas para a abertura do evento estão os artistas David Assayag, Patrick Araújo, Xiado da Xinela e Uendel Pinheiro, além da Bateria da Aparecida. Ainda integram a lista de shows, o artista Kelton Piloto e o Grupo Estrelas.

“A Copa é celebração cultural, de um povo unido e esperançoso, cantando juntos e vibrando a cada gol. Todos os jogos da Copa são embalados pela música e não seria diferente na ‘Copa na Arena’, que além de entreter os torcedores ainda conta com ações sociais como a arrecadação de brinquedos para as crianças no Natal” , pontua o secretário.

Copa na Arena

O espaço começa a funcionar no dia 24 de novembro, dia em que a seleção brasileira vai estrear na Copa do Catar, com portões abertos duas horas antes do jogo começar. A segunda partida da primeira fase acontece dia 28 de novembro, e a terceira no dia 2 de dezembro. Passando a fase de grupos, as oitavas de final estão previstas para o dia 5 de dezembro.

Programação

Quinta-feira (24/11), a partir das 13h30

– Kelton Piloto

– Grupo Estrelas

– Bateria da Aparecida

– David Assayag

– Patrick Araújo

– Xiado da Xinela

– Uendel Pinheiro

Segunda-feira (28/11), a partir das 12h

– Official 80

– Critical Age

– Bateria da Unidos da Alvorada

– PA Chaves

– Arlindo Neto

– Cauxi Eletrizado

– Nunes Filho

– Wanderley Andrade

Sexta-feira (2/12), a partir das 15h

– Adriano Arcanjo

– Márcia Novo

– Bateria da Reino Unido

– NTDS

– Xiado da Xinela

*Com informações da assessoria

