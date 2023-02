Polícia procura por dois homens que desapareceram em Manaus

Informações sobre os desaparecidos podem ser repassadas por meio do 181, disque-denúncia da SSP-AM

Manaus (AM) — A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), busca informações sobre dois homens que desapareceram em Manaus.

Conforme a delegada Catarina Torres, titular da Deops, informa que o apoio da população por meio do compartilhamento das pessoas desaparecidas é primordial para localizar os desaparecidos, bem como para o retorno delas para o convívio familiar.

Desaparecidos

Eredilson da Silva dos Santos, 33, está desaparecido desde domingo (29), por volta das 16h, quando saiu de sua casa, situada no bairro Educandos, Zona Sul. Ele foi visto pela última vez embarcando em uma lancha com destino para um posto no rio. Eredilson possui tatuagens tanto nos braços direito e esquerdo, peito e costas.

Já Naval Braz Cornélio, 64, desapareceu na tarde de terça-feira (31), às 17h, após sair de sua residência, localizada na rua Macura, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, sem comunicar para onde iria. O idoso possui deficiência mental.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está localizada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes de Manaus poderão utilizar o passe livre gratuito a partir de segunda (6)

Jovem que atropelou mulher em ponto de ônibus de Manaus pode responder por até quatro crimes

Ônibus do Idoso leva serviços de saúde e bem-estar para a população de Manaus