Grupo ‘UlhaJá!’ leva espetáculo para as ruas de Parintins

Parintins (AM) – Há séculos o teatro é uma fonte de cultura e diversão para o mundo. Após anos de existência, o segmento segue sendo ferramenta para disseminar a arte e objeto de crítica a problemas da sociedade.

O projeto de teatro “UlhaJá! ” é um dos grupos que busca trazer cultura e um pensamento reflexivo à população de Parintins. Com três anos atuando na cidade, o projeto traz a montagem do espetáculo “O Mala da Arte”.

Criado pelo teatrólogo e pesquisador da cultura popular Fabiano Baraúna, 39 anos, juntamente com o também teatrólogo Ismael Farias, 65 anos, o grupo nasceu em Manaus em 2014, e foi a montagem do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Os teatrólogos decidiram levar o projeto além e viram uma oportunidade de ver o sonho da profissão se realizar por meio do grupo de teatro.

O projeto que nasceu em Manaus foi parar em Parintins. Baraúna passou a morar na ilha da magia para realizar uma pesquisa e recebeu a oportunidade de ocupar um dos cargos mais importantes do Festival de Parintins: a direção cênica do Boi Caprichoso.

Ao se estabelecer no município, decidiu trazer o projeto do “UlhaJá!” para Parintins. Com isso, ele convidou seu colega de faculdade, Ismael, para que montassem o espetáculo “O Mala da Arte”, que visa trazer a presença do teatro para a cidade.

Parintins: o celeiro artístico

Parintins é um celeiro de criatividade e artistas. A população é criada para gerar entretenimento e arte, por isso, não é de se estranhar que o projeto tenha se estabelecido na “ilha da magia”.

No entanto, apesar do alto teor artístico, a cidade não tem projetos voltados para o teatro. E pensando nisso, eles visam ampliar o segmento na cidade que é tão rica culturalmente.

“Levando em conta que podemos considerar Parintins como o maior celeiro artístico do Amazonas, mas voltado quase que exclusivamente para as produções dos bois bumbás, pretendemos com a montagem e circulação do espetáculo, contribuir ampliando o leque de atividades artísticas, acrescentando a linguagem do teatro”, conta os idealizadores.

Para chegar em todos os espaços de Parintins, a modalidade que abrange isso é a do teatro de rua, podendo exibir as apresentações em espaços alternativos e levado o acesso a arte a todos.

Os teatrólogos contam que desejam despertar o interesse e atrair a população para que conheçam mais o segmento artístico. Por isso, eles não se limitam a apenas um lugar e circulam em todas as zonas da cidade, desde a urbana – centro e periferia – como também nas zonas rurais do município.

O objetivo da dupla de idealizadores é aumentar o projeto e atrair ainda mais pessoas para que se crie um grupo consistente e estabelecido em Parintins. E quem sabe, em um futuro, o município ganhe um Festival de Teatro Parintinense.

“Queremos incentivar a criação de outros grupos e, futuramente, a criação de um Festival de Teatro Parintinense. A semente foi plantada”, revelam.

Vida das pessoas mudadas

O “UlhaJá!” tem uma grande importância na vida dos idealizadores e indo além disso, Baraúna e Ismael desejam que o projeto não mude só a vida dos dois artistas, mas também de todos que estão envolvidos no projeto, que seja desde a produção até o público da peça teatral.

“Para nós o Grupo é de grande importância, tanto emocional quanto intelectual e artística, pela sua proposta de pesquisar e elaborar espetáculos com o intuito de integrar e socializar a arte teatral”.

Na peça, eles pretendem estabelecer um diálogo com o público para que eles possam compreender a importância do segmento.

Além disso, o teatro pode ilustrar uma realidade da sociedade de forma leve e crítica, ao mesmo tempo que informa e entretém.

O Mala da Arte em Parintins

O Mala da Arte é uma peça do dramaturgo Júnior Santos do Rio Grande do Norte. A montagem busca trazer a essência do teatro de rua pelo caráter popular e crítico, expresso nas artimanhas do protagonista Pedro Malasartes.

Pedro é um personagem Ibérico, misto de herói e bandido, incorporado à cultura nordestina, de grande influência na formação cultural do Amazonas.

A montagem de Baraúna e Ismael estimula a integração entre plateia e atores em um jogo cômico que explora elementos da música, do teatro e do circo, proporcionando um diálogo com o público parintinense a respeito de assuntos atuais e poéticos.

A peça foi contemplada pelo Prêmio Amazonas Criativo do Governo do Estado do Amazonas, Secretária de Cultura. Além disso, ainda tem o apoio da Prefeitura de Parintins.

O espetáculo O Mala da Arte é de classificação livre e estará disponível para a população parintinense a partir do mês de abril.

Confira a sinopse:

O espetáculo inicia com um cortejo chamando o público para brincar. A trama cômica consiste na tentativa de Foquito em recuperar sua parte em dinheiro, de um trabalho que havia realizado com Pedro Malasartes, o qual se diz seu amigo, mas vive lhe passando a perna. Para tanto, é assessorado pelos demônios Espirro do Cão e Suspiro do Diabo, “sua consciência”, que o induzem a disfarçar-se de mulher para seduzir Pedro, e assim ter de volta o “dinheirinho”.

