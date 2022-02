Projeto leva sessões gratuitas de 3 peças infantis ao Teatro Amazonas

As peças infantis ficam em cartaz no Teatro Amazonas em fevereiro e março

Manaus (AM)- Com início no dia 26 de fevereiro, o Teatro Amazonas recebe uma série de espetáculos gratuitos com sessões destinadas a ONGs e ao público em geral.

O Projeto “Palco Infantil” promove cultura e acesso ao teatro com 3 peças da companhia Metamorfose.

No dia 26 de fevereiro às 11h30 o espetáculo “João e o Pé de Feijão” inicia o projeto. Mais tarde, às 17h, é a vez de “Branca de Neve, a Mais Bela de Todas”.

Para fechar com chave de ouro, no dia 6 de março o projeto encerra com o clássico “O Mundo Encantado da Bela e a Fera”, a partir das 17h.

A iniciativa é apresentada pelo Ministério do Turismo e Chaim Produções Artísticas.

“João e o Pé de Feijão”

O espetáculo é um conto tradicional e chega até o palco através de bonecos e atores. De forma bem-humorada os atores e manipuladores encantam o público contando a história do menino João. Certa vez, João vai ao mercado a mando de sua mãe para vender a vaca Mimosa, que já não produz mais leite.

Chegando ao mercado, um estranho negociante lhe propõe trocar a vaca por feijões mágicos. João aceita a troca e, retorna para sua casa, com os grãos de feijão no bolso. Sua mãe não acredita que os feijões são mágicos e se enfurece. Pois, precisava do dinheiro para comprar comida. João joga os feijões, que caem na terra ao lado de sua casa. Quer saber o final da história? Assista o espetáculo e torça pelo corajoso João.

“Branca de Neve, a mais bela de todas”

Nesta releitura do clássico dos irmãos Grimm, contando por um super elenco que atua, canta e manipula bonecos, a Cia de Teatro Metamorfose conta a envolvente história de uma princesinha que com sua beleza e simplicidade encantava a todos. A madrasta queria ser a mais bela e todos os dias perguntava ao espelho mágico se existia no mundo alguma mulher mais bela do que ela.

Até que um dia o espelho respondeu que era Branca de Neve, a mais bela de todas. A rainha ficou furiosa, mandou um caçador matar a menina, mas o caçador ficou com pena e deixou Branca de Neve fugir. Assim ela chegou à casa dos sete anões e ficou morando com eles, até morder a maçã envenenada da madrasta disfarçada de velinha. Branca de Neve cai sem vida, até que um príncipe lhe dê um beijo de amor. Duração de 1h15min e classificação Livre.

“O mundo encantado da Bela e a Fera”

A direção é da premiada diretora de teatro Socorro Andrade, acostumada a adaptar histórias e contos da literatura conhecidos pelo público infantil. Os atores da Cia de Teatro Metamorfose dão vida aos personagens do conto de A Bela e a Fera. Inspirado na obra clássica da escritora Madame Leprince de Beaumont, criadora do conto “A Bela e a Fera”.

Agenda de apresentações:

26 de fevereiro – João e o Pé de Feijão – 11:30h

26 de fevereiro – Branca de Neve, a Mais Bela de Todas – 17h

6 de março – O Mundo Encantado da Bela e a Fera – 17h

O link de inscrição estará disponível no site do Teatro Amazonas e no site da Secretaria de Cultura.

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação

