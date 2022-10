Com 95% das urnas apuradas, Omar vira sobre Menezes e Braga ultrapassa Amazonino

O candidato ao Senado Coronel Menezes (PL) que liderou as apurações durante a maior parte de tempo, sofreu uma brusca virada do candidato Omar Aziz (PSD)

Manaus (AM) – Os momentos finais de apuração das urnas no Amazonas garantiu fortes emoções aos eleitores neste domingo (2). O candidato ao Senado Coronel Menezes (PL) que liderou as apurações durante a maior parte de tempo, sofreu uma brusca virada do candidato Omar Aziz (PSD), com margem de 1% de diferença nos votos.

Omar, ainda não se pronunciou acerca da apuração. O candidato aguarda um posicionamento do presidente do TRE-AM sobre o resultado das eleições. Menezes, que apresentava vantagem, finalizou com cerca de 39,56% de votos no Amazonas.

O mesmo ocorreu na disputa pelo Governo do Amazonas. Nos minutos finais da apuração, o atual senador Eduardo Braga (MDB), deixou para trás o de Amazonino Mendes (Cidadania). A diferença, é de cerca de 2% de diferença percentual.

Durante a saída da escola eleitoral, Amazonino pontuou a instabilidade do cenário eleitoral na disputa.

“Quem cuidou tanto tempo do Amazonas se preocupa com o futuro. O nosso futuro está um pouco duvidoso. Cabe a nós, cidadãos, conscientemente, numa hora dessa, da democracia, o auge da democracia, exercer a cidadania”, falou, na saída do seu colégio eleitoral” , declarou.

Eduardo irá disputar o segundo turno com o atual governador Wilson Lima (União Brasil), que ficou em primeiro lugar com mais de 42% de votos registrados.

