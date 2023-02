Polícia Federal pedirá do STF para investigar militares em atos golpistas

A equipe do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deve se reunir nos próximos dias com a Polícia Federal para decidir os procedimentos em relação ao militares envolvidos no ato golpista do dia 8 de janeiro. A PF quer incluir integrantes das Forças Armadas nos inquéritos sobre o caso.

Segundo fontes da PF, ainda não há definição sobre se haverá um novo inquérito apenas para investigar militares ou se os integrantes das Forças Armadas podem ser incluídos nas investigações já existentes.

Há quatro inquéritos em andamento na Polícia Federal para investigar 1) a omissão de agentes públicos, 2) os responsáveis pela destruição dos prédios e por atos de vandalismo, 3) financiadores e 4) os autores intelectuais da tentativa de golpe de Estado.

Moraes tem demonstrado que é favorável ao julgamento dos militares que participaram dos atos golpistas na Justiça comum, e não na Justiça Militar. Cabe ao Supremo definir de quem é a competência do julgamento.

Em votação nesta semana no STF, há uma ação sobre o alcance da Justiça Militar em casos de crimes cometidos contra civis. A definição da Corte sobre esse caso também deve ajudar a delimitar a atuação dos órgãos de investigação nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Há elementos apontando a conivência de militares na invasão do Palácio do Planalto, por exemplo, o que levou à demissão do coronel do Exército Paulo Jorge da Hora do comando do Batalhão da Guarda Presidencial.

Pode ser investigada também a presença de militares da ativa e da reserva nas manifestações e no acampamento golpistas em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, além da responsabilidade do Exército sobre o local não ter sido esvaziado no domingo após os atos.

A PF aguarda, por enquanto, uma definição de Alexandre de Moraes.

* Com informações do site Metrópoles

Leia mais:

Caso Marielle: Flávio Dino oferece apoio a Polícia Federal

Justiça Federal bloqueia bens de 40 presos pelos atos golpistas no DF

PF cumpre quatro mandados de prisão em operação sobre atos golpistas