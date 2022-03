Manaus recebe evento de hip hop ‘Tropical Battle’

Manaus (AM) – A cultura de rua é uma forma de arte que molda o caráter daqueles que a praticam. O hip hop é um dos segmentos, que vai além do ritmo de dança, se torna um estilo de vida.

Na busca por trazer a atitude do “breaking” do hip hop para o Amazonas, o evento Tropical Battle chega em Manaus em março com pretensão de reconhecer e incentivar os adeptos do estado.

Criado por um grupo de mulheres em 2016, o Tropical Battle nasceu da necessidade do crew (grupo) de fortalecer a cena do hip hop no Rio de Janeiro. As dançarinas sentiam falta de um evento voltado para o estilo e tomaram a atitude de criar um.

“O Tropical Battle nasceu da necessidade que um grupo de dançarinas, o Manifesto Bgirls, de fortalecer a cena carioca. Mal aconteciam eventos na cidade e os poucos que aconteciam eram com muito esforço e pouco apoio”, revela a organização do evento que conta com Sabrina Savaz (RJ) – Direção Geral, Alice Marcelle Gomes (AM) – Direção Regional, Bboy Manguinha (AM)- Proponente e Coordenador e Mari Lisandro (RJ) – Comunicação.

Como todo início não é fácil, para o grupo não foi diferente. Nas primeiras edições, a equipe não teve apoio e o evento foi feito todo de forma independente. No entanto, a adesão do público compensou e foi o incentivo necessário para que o Tropical Battle acontecesse mais vezes.

Adesão do público foi essencial para que o Tropical Battle acontecesse mais vezes. Foto: Divulgação

“Não foi diferente para nós, foi árduo, e as primeiras edições foram feitas de forma independente. Mas a adesão do público local, de outros estados foi grande e ver que hoje podemos fortalecer não só a nossa cena local, mas também a de outros lugares e indescritível”, contam para a reportagem do Em Tempo.

Em 2022, mesmo em cenário pandêmico, a organização expandiu as ações além do Rio de Janeiro e tem planos de fomentar o hip hop em outros estados. Assim como Manaus, Belo Horizonte (MG), Maringá (PR) e Porto Ferreira (SP), também podem receber o evento em breve.

Tropical Projects

Os eventos promovem para as crianças uma perspectiva para ver além da dura realidade que vivem. Foto: Divulgação

Além de promover a eventos de hip hop pelo país, a organização criou uma alternativa de socialização por meio do estilo de dança: o Tropical Projects que leva o break para dentro de comunidades.

A comunidade Cantagalo, do Rio De Janeiro, foi um dos primeiros lugares que receberam o projeto. A ação visava preencher um espaço para crianças que não tem acesso à cultura do hip hop.

Os eventos promovem para as crianças uma perspectiva para ver além da dura realidade que vivem e dar uma esperança para um futuro melhor.

“Acredito que, para além de passos, a dança traz para crianças e jovens alguma perspectiva. A maioria deles não conhece muito mais do que eles veem ao redor, pobreza, violência”, apontam os organizadores.

Além disso, ao verem um instrutor de hip hop, que também veio da mesma realidade, cheio de oportunidades, se torna um espelho para as crianças e inspira elas a buscarem a mesma trajetória.

“Mas ver um instrutor, que veio de onde eles vieram, viver de dança, os faz entender que a vida é cheia de possibilidades e que eles podem ser o que quiserem, mesmo que o que quiserem não seja ser dançarino”.

Tropical Battle em Manaus

O evento terá uma programação de cinco dias. Foto: Divulgação

O Amazonas receberá o Tropical Battle nos dias 15 a 20 de março. A edição inédita em território Amazonense, terá foco na difusão e promoção das manifestações culturais, por meio do hip hop.

Os organizadores do evento revelaram o motivo da escolha da capital amazonense e destacaram a falta de atenção que o Norte e Nordeste do Brasil recebe na modalidade.

“Já era vontade nossa ter eliminatórias pelo país, pois sabemos que o Brasil é um celeiro de gente talentosa que só precisa de uma oportunidade. Oportunidade que fica ainda mais escassa quanto mais ao extremo Norte e Nordeste, visto que os eventos de maior visibilidade acontecem principalmente no Sudeste”.

Apesar de isso ter sido um dos pontos altos da decisão, a união com organizadores locais também colaborou para que o “martelo fosse batido”. O principal objetivo era fazer um evento que mantivesse a essência carioca, ao mesmo tempo que os amazonenses se sentissem representados.

“Isso permitiu trazer o Tropical Battle com a essência carioca, mas ao mesmo tempo deixando os nortistas se sentirem em casa”.

Foto: Divulgação

Com uma programação extensa, nos dias 15, 16, 17 e 18 as ações acontecerão online nas redes sociais, o @tropicalbattle. Além disso o grupo fará ações socioeducativas em escolas locais para promover o estilo de dança e incentivar a participação de jovens.

Já nos dias 19 e 20 de março, a programação será presencial com workshops, cyphers (um círculo de batalha de dança) e batalhas 1×1 e 2×2. O evento acontecerá no Centro de Convivência da Família Pedro Padre Vígnola, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

O objetivo do evento é que os participantes se sintam especiais, independente do que tem ou são. Do Tropical Battle sairá um vencedor que além de ter a oportunidade de ganhar os mais de R$3 mil em prêmios, poderá ir para o Rio de Janeiro, para a final em junho, com passagem e hospedagem tudo pago.

Para participar do evento clique AQUI.

