Carnailha 2023: abertura traz irreverência e alegria para os foliões

Parintins (AM) – Entre várias produções caprichadas, o Carnailha 2023 trouxe de volta a irreverência e alegria dos foliões para a avenida Paraíba, na noite de domingo (19), após dois anos sem a a realização devido a pandemia. O evento realizado pela Prefeitura de Parintins teve início às 18h com a entrega da chave da cidade para a Corte 2023 e entrou pela madrugada, com a disputa dos blocos da Chave dos Irreverentes.

A saudade era grande e os foliões parabenizaram a realização do evento. Walace Xavier, integrante do grupo das Primas, que há mais de cinco anos leva para avenida indumentárias temáticas, enaltece o retorno do evento.

“É muito bom ver o que está acontecendo em Parintins com o retorno do Carnailha, ver essa multidão, pois o parintinense é um povo festeiro. Temos o Festival que é uma vitrine, então parabéns ao Carnailha, parabéns a organização do evento e aos blocos. Parintins só tem a ganhar”, disse.

O artista Pedro Evangelista dá boas vindas a Carnailha.

“Graças a Deus, depois dessa pandemia, tudo voltou muito brilhante. Apesar da chuva, os blocos estão bem irreverentes, então bem vindo, Carnailha”, ressaltou.

De acordo com o prefeito Bi Garcia o Carnailha gera empregos e movimenta economia.

“A gente volta com força total após dois anos sem a realização do Carnailha. Avenida lotada na primeira noite e sem dúvida nenhuma a gente oxigena a economia do município, quando restabelece o segundo maior evento depois do boi-bumbá e gera emprego e oportunidade de trabalho a muitos parintinenses”, disse.

Apresentações

Primeiro a se apresentar, o Bloco Entre Tapas & Beijos trouxe para a Avenida a Irreverência do Carnailha. O Bloco Irreverente Chitara da Chapada veio para o Carnailha com o tema “Tiago Melo. A Tifany Shanaya” fazendo homenagem a Tiago Jorge de Deus Melo (in memorian).

As Tiazinhas apresentou “A mulher do futuro”, a luta da classe LGBTTQIA+, aquelas que lutam por dias melhores, menos violência, menos morte no mundo LGBTTQIA+, por mais espaço nas faculdades, nos trabalhos, na sociedade, pedindo mais respeito e menos preconceito.

O Bloco os Hippes faz homenagens a Raimundo Enrola (in memorian), com tema “O dia que o papai vacilou”, trazendo histórias ocorridas no Bar do Papai.

Os Belezuras, quinto bloco a entrar na Avenida Paraíba, pediu “Respeito sem pré-conceito, viva a diversidade”.

“O que acontece em Vegas, fica em Vegas”, foi o tema apresentado pelo bloco Invasão na Folia com a história póstuma de um empresário, popularmente conhecido como “Velho Nicolau”, dono de um dos motéis mais antigos da cidade de Parintins, “Motel Las Vegas”.

O bloco Pantera Cor de Rosa apresentou Fabinha Miranda, a história dessa personagem irreverente, que é Caprichosa e Morena Bela do Boi Boiola, também conhecida pela culinária, uma cozinheira de mão cheia.

O Bloco Lagarto Salgado sambou na cara do preconceito com suas quatro homenageadas.

O bloco Os Piratas homenageou o povo da Feira do Bagaço, área comercial bastante frequentada no bairro da Francesa, rica de grandes personalidades.

O Carnailha segue nesta segunda coma disputa da Chave Especial e as apresentações dos blocos: Os Metralhas, Império Dos Palmares, Mocidade Unida de São Benedito, Fax, Unidos Do Itaúna, Rubro Negro, Bad Boy e Ursos Polares.

