Galo de Manaus terá 10 horas de programação musical no Sambódromo

Manaus (AM) — O Galo de Manaus chega para edição de 2023 com o tema “Que bom te ver de novo” e 10 horas de programação, na Terça-feira de Carnaval (21), no Sambódromo, situado na Avenida Pedro Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Entre as atrações estão George Japa, com participação do Uendel Pinheiro, banda oficial do Galo de Manaus, Antônio Bahia, Pororoca Atômica, Mikael, Meu Xodó, Dennys Salvador, Xiado Eletrizado, Estrelas e Vanessa Auzier.

Os bailarinos do Instituto Arte Sem Fronteiras também estão confirmados no bloco. O produtor cultural Theo Alves destaca que os shows nos palcos Zezinho Correa e Margareth Menezes iniciam às 16h, com acesso gratuito para pista.

“George Japa, com participação de Uendel Pinheiro, e banda Meu Xodó abrem a programação”, adianta o organizador.

Espaço VIP

Os ingressos para VIP Brahma Open Bar do Galo de Manaus custam R$ 90 e R$ 110 (meia-entrada) e dá direito a acesso liberado a cerveja, caipirinha, refrigerante e água, das 16h à meia-noite.

Os passaportes para o bloco estão disponíveis para retirada na Le Mans Rent a Car, situada na Avenida Mário Ypiranga, 267, Flores, das 10h às 20h.

Proibida entrada de crianças pequenas

Galo de Manaus não permitirá entrada de criança menores de 12 anos Foto: Divulgação

O Galo de Manaus vai cumprir a atualização da Portaria 001/2019, do Juizado da Infância e da Juventude Infracional, que proíbe a entrada e permanência de crianças menores de 12 anos em eventos carnavalescos, em locais públicos e privados, mesmo acompanhados dos responsáveis.

Com assinatura da Coração Blue Produções, o Galo de Manaus tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Prefeitura de Manaus, Le Mans Rent a Car, Brahma, Doritos, Bemol Farma, Água Santa Cláudia, Foto Nascimento Eventos, Beats, Guaraná Antárctica, Pizza2Go, Grivot Tecnologia, Kumon Japiim, Gelo Manaus, Pepsico do Brasil, 3 Rios Distribuidora e Elma Chips.

Palco Zezinho Correa (Ferradura)

16h George Japa

18h Banda oficial do Galo

20h Antônio Bahia

22h Pororoca Atômica

0h Vanessa Auzier

Palco Margareth Menezes

18h Meu Xodó

20h Dennys Salvador

22h Xiado Eletrizado

0h Estrelas

