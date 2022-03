Viúvo de Paulinha Abelha compartilha vídeo da cantora no leito do hospital: “eu tinha tanta fé”

Na legenda da foto, Clevinho deixou escapar a tristeza pela morte de Paulinha Abelha no dia 23 de fevereiro

O viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santos, compartilhou vídeos da artista no hospital, na terça-feira (1º). A artista aparece cansada, mas chega a mandar beijos para a câmera.

Veja o vídeo

Na legenda da foto, Clevinho deixou escapar a tristeza pela morte de Paulinha Abelha no dia 23 de fevereiro: “eu tinha tanta fé”. O dançarino ainda publicou uma foto dos dois sorrindo e se abraçando, além de momentos do casal no show de Luan Santana, o Luan City.

“Poxa amor, eu tinha tanta fé, estava tão confiante de que iríamos passar por tudo isso. Eu não consigo acreditar”, escreveu.

A cantora morreu aos 43 anos em um hospital privado de Aracaju (SE), por complicações de problemas renais. Ela foi internada e chegou a ficar em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer problemas nos rins no dia 11 de fevereiro.

Leia mais:

Em homenagem a Paulinha Abelha, Calcinha Preta anuncia lançamento de DVD

Morre Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, aos 43 anos de idade

Paulinha Abelha está em estágio mais profundo do coma, afirmam médicos