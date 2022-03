AM terá 23 atletas da natação no Gymnasiade 2022

Manaus (AM) – No final de semana, 23 atletas da natação fizeram marcas para estar na seletiva nacional dos Jogos Escolares Mundiais – Gymnasiade 2022, que acontecerá de 28 a 31 de março, em Aracaju (SE).

As tomadas de tempo para selecionar os atletas ocorreram na Vila Olímpica de Manaus, informou a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Ficamos contentes de receber atletas com potencial para representar o Amazonas em competições nacionais e internacionais. Dentro da Vila Olímpica, contamos com uma piscina de alta tecnologia, capaz de proporcionar ao nadador todas as condições necessárias para desempenhar seu alto rendimento”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.