Alunos do AM são selecionados para o Gymnasiade Escolar 2022

Manaus (AM)- Os estudantes Klinger Gabriel, do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Sergio Pessoa; Guilherme Oliveira, da Escola Estadual (EE) Gilberto Mestrinho; e Milton Brelaz e Raffaele Ramos, ambos do Ceti Cinthia Régia Gomes do Livramento, foram selecionados para integrar a etapa nacional da Gymnasiade Escolar 2022.

A disputa acontece no período de 7 de março a 1º de abril, em Aracaju (SE) e envolve várias modalidades esportivas.

A seletiva tem o apoio do Governo do Amazonas e ocorre durante os fins de semana do mês de fevereiro, na Vila Olímpica. Os representantes da Secretaria de Educação estão matriculados na zona leste da capital e integram a Coordenadoria Distrital de Educação 05 (CDE5).

A secretária estadual de educação, Kuka Chaves, reforçou a importância do incentivo ao esporte nas escolas.

“O Governo do Amazonas tem se empenhado em apoiar e incentivar os estudantes que se destacam em competições desse tipo, pois sabemos que a educação e esporte, juntos, podem conquistar e almejar variadas possibilidades na vida escolar e pessoal dos estudantes”, frisou a secretária.

Preparação

A estudante Raffaele Ramos, destaque nas seletivas de Tênis de Mesa Feminino, conta que já vinha se preparando para o campeonato e por isso o resultado foi merecido.

“Graças a Deus, eu consegui uma das quatro vagas para participar da próxima etapa, que vai ocorrer em março em Sergipe. Eu venho me preparando há bastante tempo, treinando, até fiz a pré-temporada, e agora em janeiro, passei a realizar um treino mais intenso”, explicou Rafaelle.

Além do Tênis de Mesa, o Atletismo também foi um dos segmentos em que houve seletiva neste final de semana. Os campeões da etapa nacional irão representar o país nos Jogos Mundiais Escolares – Gymnasiade 2022, que acontece em maio, na França.

Para Milton Brelaz, aluno do Ceti Cinthia Régia Gomes do Livramento, a expectativa é grande para a etapa nacional. “Venho treinando há algum tempo, e conseguir a vaga para etapa nacional é uma grande alegria. Espero conseguir ter um bom desempenho em Sergipe”, almeja.

As seletivas acontecem durante os finais de semana. Além das categorias: atletismo e tênis de mesa, haverá ainda as eliminatórias para a modalidade de Wrestling, que acontece na Vila Olímpica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Rio Open 2022 retorna com edição histórica

Zagueiro do Corinthians é acusado de estupro

Manauara vence o Penarol por 3 a 0 no Barezão