Governo voltará a cuidar do povo, diz Lula sobre campanha de vacinação

Brasília (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (27) da inauguração da campanha Movimento Nacional pela Vacinação. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, no Guará (DF), e contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O petista também fez uma publicação no Twitter sobre a nova campanha nacional de imunização.

“Em 2015, o Brasil atingiu uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo de cada vacina do Programa de Imunizações, média que chegou a preocupantes 60,8% em 2021. Hoje, lançarei ao lado da ministra @nisia_trindade o Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos trabalhar para que o Brasil volte a ter números satisfatórios de imunização e investir em saúde e proteção. Depois de um triste período de negacionismo e descrença na nossa ciência, o governo federal e o @minsaude voltarão a cuidar do povo brasileiro. Bom dia”, escreveu Lula.

“Não querer tomar vacina é direito de qualquer um. Mas tomar vacina é gesto de responsabilidade. É um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família”, disse Lula, que foi vacinado com uma dose bivalente contra a Covid-19 pelo vice Geraldo Alckmin.

A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira etapa da campanha marca a inauguração da vacinação bivalente contra a Covid-19.

O Ministério da Saúde distribuiu as doses para os estados que estabelecem os próprios cronogramas. Nesta primeira fase, porém, a vacina deve servir como reforço para pessoas com mais de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

O Distrito Federal, por exemplo, vai seguir exatamente o esquema do Ministério da Saúde. São aproximadamente 190 mil pessoas na capital federal que se enquadram nesses grupos. Em São Paulo, os imunizantes serão aplicados em todas as 645 cidades, também conforme indicado pela pasta.

*Com informações do Metrópoles

